Gobernación fortalece la seguridad de Ocaña con 120 cámaras de videovigilancia

Tecnología al servicio de la seguridad
El secretario de Seguridad Ciudadana, coronel (r) George Quintero, destacó que la inversión de $10.000 millones permitirá operar uno de los sistemas de videovigilancia más modernos del departamento.
Precisó que la Gobernación asumirá la operación y el mantenimiento durante los próximos tres años. Posteriormente, esa responsabilidad será transferida a la administración municipal.
Según el funcionario, la meta es reducir los índices de criminalidad y consolidar un esquema de vigilancia permanente apoyado en tecnología y en la presencia de la fuerza pública.
El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, agradeció el respaldo del Gobierno departamental y señaló que el sistema deja cubiertos 60 puntos estratégicos de la ciudad.
"Quedan algunos sectores pendientes, como la vía al aeropuerto de Aguas Claras, el Batallón de Infantería No. 15 Santander y el corredor hacia la granja El Algodonal de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, donde la concesión proyecta mejorar el alumbrado público", indicó.
El mandatario municipal anunció, además, que el Ministerio del Interior complementará el sistema con 12 cámaras adicionales destinadas exclusivamente al reconocimiento facial.
"Serán instaladas en los lugares con mayor flujo de personas y fortalecerán de manera significativa las capacidades de vigilancia", puntualizó.
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Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, coronel Jorge Bernal, aseguró que el fortalecimiento tecnológico hace parte del plan de seguridad que se ejecuta en el municipio y confirmó que se incrementará el pie de fuerza para reforzar el control territorial.