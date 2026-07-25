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Gobernación fortalece la seguridad de Ocaña con 120 cámaras de videovigilancia
El sistema permitirá ampliar el monitoreo en tiempo real y agilizar la reacción de la Policía.
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jsarabia
Con gobernador a bordo fue activado el esquema de videovigilancia en el municipio de Ocaña.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Sábado, 25 de Julio de 2026

La Gobernación de Norte de Santander puso en funcionamiento un nuevo sistema de videovigilancia en Ocaña con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades frente a los hechos delictivos.

En total, el gobernador William Villamizar Laguado entregó 120 cámaras de alta resolución, instaladas en 60 puntos estratégicos del área urbana, mediante una inversión cercana a los $10.000 millones.

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El sistema permitirá ampliar el monitoreo en tiempo real, facilitar la prevención del delito y agilizar la reacción de la Policía y demás organismos de seguridad ante cualquier alteración del orden público.

Con gobernador a bordo fue activado el esquema de videovigilancia en el municipio de Ocaña.
 
Monitoreo permanente

Los equipos fueron ubicados tras un estudio técnico que identificó los sectores con mayor necesidad de vigilancia.

"Hace ocho años se instalaron unas cámaras que, con el paso del tiempo, se deterioraron y quedaron rezagadas frente a los avances tecnológicos. Hoy apenas el 20 % estaba funcionando. Ahora contamos con un Centro Municipal de Monitoreo que concentra toda la información en un solo lugar y es operado por efectivos especializados de la Policía Nacional", explicó el gobernador.

Villamizar señaló que la tecnología permitirá actuar con mayor rapidez cuando se presenten delitos como hurtos, secuestros, atracos o casos de sicariato.

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"Queremos hacer un aporte a la seguridad de Ocaña mediante herramientas tecnológicas que permitan prevenir el delito y facilitar la reacción inmediata de las autoridades", afirmó.

Con gobernador a bordo fue activado el esquema de videovigilancia en el municipio de Ocaña.
 
Cobertura en toda la ciudad

Las cámaras fueron distribuidas para cubrir la totalidad del perímetro urbano. Desde el centro de monitoreo será posible observar cada punto de manera individual o simultánea, realizar seguimientos y apoyar las investigaciones judiciales.

Los dispositivos cuentan con alta definición, capacidad de acercamiento y funciones que permiten identificar rostros y leer las placas de vehículos involucrados en hechos delictivos o infracciones.

La información captada será compartida en tiempo real con la Policía, el Ejército, la Fiscalía y demás organismos de seguridad para apoyar las labores de investigación y judicialización.

"Nos satisface contribuir a la seguridad de Ocaña, uno de los compromisos contemplados en el Plan de Desarrollo Norte, Territorio de Paz. Además, este sistema servirá como herramienta de apoyo para atender situaciones que requieran seguimiento por parte de las autoridades", agregó Villamizar.

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Durante su visita al municipio, el mandatario también inspeccionó los avances de las obras del megacolegio La Salle y de la torre administrativa del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares.

Con gobernador a bordo fue activado el esquema de videovigilancia en el municipio de Ocaña.
 
Tecnología al servicio de la seguridad

El secretario de Seguridad Ciudadana, coronel (r) George Quintero, destacó que la inversión de $10.000 millones permitirá operar uno de los sistemas de videovigilancia más modernos del departamento.

Precisó que la Gobernación asumirá la operación y el mantenimiento durante los próximos tres años. Posteriormente, esa responsabilidad será transferida a la administración municipal.

Según el funcionario, la meta es reducir los índices de criminalidad y consolidar un esquema de vigilancia permanente apoyado en tecnología y en la presencia de la fuerza pública.

El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, agradeció el respaldo del Gobierno departamental y señaló que el sistema deja cubiertos 60 puntos estratégicos de la ciudad.

"Quedan algunos sectores pendientes, como la vía al aeropuerto de Aguas Claras, el Batallón de Infantería No. 15 Santander y el corredor hacia la granja El Algodonal de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, donde la concesión proyecta mejorar el alumbrado público", indicó.

El mandatario municipal anunció, además, que el Ministerio del Interior complementará el sistema con 12 cámaras adicionales destinadas exclusivamente al reconocimiento facial.

"Serán instaladas en los lugares con mayor flujo de personas y fortalecerán de manera significativa las capacidades de vigilancia", puntualizó.

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Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, coronel Jorge Bernal, aseguró que el fortalecimiento tecnológico hace parte del plan de seguridad que se ejecuta en el municipio y confirmó que se incrementará el pie de fuerza para reforzar el control territorial.

Con gobernador a bordo fue activado el esquema de videovigilancia en el municipio de Ocaña.

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