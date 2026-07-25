Gobernación fortalece la seguridad de Ocaña con 120 cámaras de videovigilancia

La Gobernación de Norte de Santander puso en funcionamiento un nuevo sistema de videovigilancia en Ocaña con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades frente a los hechos delictivos.

En total, el gobernador William Villamizar Laguado entregó 120 cámaras de alta resolución, instaladas en 60 puntos estratégicos del área urbana, mediante una inversión cercana a los $10.000 millones.

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El sistema permitirá ampliar el monitoreo en tiempo real, facilitar la prevención del delito y agilizar la reacción de la Policía y demás organismos de seguridad ante cualquier alteración del orden público.