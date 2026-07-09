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El Niño está ocasionando desabastecimiento de agua en las zonas rurales de Ocaña
El aumento de las temperaturas por el calentamiento global enciende las alarmas en las veredas.
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jsarabia
El intenso verano afecta duramente el corregimiento de Aguas Claras de Ocaña.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Jueves, 9 de Julio de 2026

El fenómeno de El Niño está ocasionando la falta de agua en las zonas rurales de algunos municipios de la provincia de Ocaña y del sur del departamento del Cesar.

El descenso drástico de los caudales y el aumento de las temperaturas por el calentamiento global encienden las alarmas en veredas donde los agricultores hacen grandes esfuerzos para abastecer los acueductos y distribuir el preciado líquido para las diferentes necesidades.

La presidenta de la Asociación de Usuarios del Acueducto Independiente del Corregimiento de Aguas Claras, Amaris Picón Manzano, dio la voz de alerta ante la disminución de los caudales de las quebradas Santa Lucía, Las Cotorreras y Santa Rita, lo que obliga a implementar un plan de contingencia.

“Estamos secos ante el intenso verano, por lo que hemos dividido al centro poblado en dos sectores para el suministro cada tres días. A nuestros paisanos les recomendamos paciencia y el uso racional del recurso hídrico”, agregó la vocera comunal.

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Además, se ha solicitado a la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña el traslado de carrotanques para abastecer sectores como Cristo Rey, cerca del aeropuerto local.

El intenso verano afecta duramente el corregimiento de Aguas Claras de Ocaña.

 

Necesidad de extrema urgencia

El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, se puso al tanto de la situación, ya que el invierno fue bastante disparejo en las zonas rurales.

Mientras se registró una avenida torrencial sobre la cuenca hidrográfica del río Tejo, con inundaciones en algunas viviendas el 30 de abril, en la parte norte predominó el tiempo seco.

Además, hubo veredas donde se reportaron fuertes precipitaciones durante el mes de mayo. “En estos momentos estamos suministrando 24 mil litros de agua potable a esas comunidades, en un trabajo articulado con los directivos de la Empresa de Servicios Públicos y gracias a la Gobernación de Norte de Santander, que ha facilitado el carrotanque hacia el barrio Cristo Rey, jurisdicción del corregimiento de Aguas Claras”, puntualizó el mandatario. Los funcionarios también están pendientes de las inquietudes de los campesinos mientras se hace un recorrido por el corregimiento de Buenavista para remediar las afectaciones de la avalancha sobre el acueducto rural.

Los labriegos han reducido la siembra en un 30 % en todo el territorio por la carencia de agua para regar las plantaciones, y es supremamente preocupante en materia de seguridad alimentaria”, reiteró el mandatario local.

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Una situación similar se registra en municipios cercanos como Ábrego, La Playa de Belén, Hacarí, Río de Oro y González, en el sur del departamento del Cesar.

Expertos recomiendan el uso racional del preciado líquido.

 

Uso racional del agua 

El calentamiento global mantiene a las autoridades ambientales en máxima alerta para adoptar medidas de choque y crear conciencia sobre el uso racional del recurso hídrico.

Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) adelanta monitoreos en las fuentes hídricas y activó un plan de contingencia para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño.

Entretanto, el gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, Jesús Alfredo Contreras Mejía, aseguró que el suministro de agua hasta la fecha es normal, pero que se deben adoptar mecanismos para el ahorro del preciado líquido.

“De acuerdo con los últimos registros, el caudal del río Algodonal es de aproximadamente 2.800 litros por segundo y nosotros captamos 300 litros por segundo en la planta de tratamiento. En el río Tejo bajan 130 litros por segundo y nosotros usamos 70 litros por segundo”, señaló al descartar racionamientos en el casco urbano.

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A pesar de esos indicadores, el llamado de las autoridades es a hacer un uso eficiente y adecuado del servicio, reportar fugas en las tuberías y no desperdiciar el agua lavando fachadas de viviendas o vehículos.

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