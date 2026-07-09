El Niño está ocasionando desabastecimiento de agua en las zonas rurales de Ocaña

El fenómeno de El Niño está ocasionando la falta de agua en las zonas rurales de algunos municipios de la provincia de Ocaña y del sur del departamento del Cesar.

El descenso drástico de los caudales y el aumento de las temperaturas por el calentamiento global encienden las alarmas en veredas donde los agricultores hacen grandes esfuerzos para abastecer los acueductos y distribuir el preciado líquido para las diferentes necesidades.

La presidenta de la Asociación de Usuarios del Acueducto Independiente del Corregimiento de Aguas Claras, Amaris Picón Manzano, dio la voz de alerta ante la disminución de los caudales de las quebradas Santa Lucía, Las Cotorreras y Santa Rita, lo que obliga a implementar un plan de contingencia.

“Estamos secos ante el intenso verano, por lo que hemos dividido al centro poblado en dos sectores para el suministro cada tres días. A nuestros paisanos les recomendamos paciencia y el uso racional del recurso hídrico”, agregó la vocera comunal.

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Además, se ha solicitado a la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña el traslado de carrotanques para abastecer sectores como Cristo Rey, cerca del aeropuerto local.