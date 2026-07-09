De la Espriella le apuesta a una frontera abierta, más comercio con Venezuela, turismo y apoyo a empresas de Norte de Santander

Si algo quedó claro con la visita del presidente electo Abelardo de la Espriella es que la frontera no será cerrada, como lo dijeron sectores afines al gobierno saliente de Gustavo Petro y es el rumor que permeó el eje San Antonio-Ureña del estado Táchira, en donde algunos pobladores comentaban que los puentes internacionales serían clausurados tras la posesión del mandatario.

Tras la primera Mesa de Empalme Territorial liderada por De la Espriella, organizada junto al gobernador William Villamizar, El Tigre dijo que se revisaron las distintas propuestas para el desarrollo del departamento. Al evento asistieron el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, y de los otros 40 municipios de Norte de Santander.

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“Vamos a revisar cada uno de esos proyectos que están pendientes en materia de seguridad, salud, infraestructura, turismo, educación y de acuerdo con la realidad económica que recibiremos, que es bastante compleja”, afirmó De la Espriella, quien resaltó que analizarán la viabilidad de cada uno para priorizarlas.

Los proyectos

El gobernador William Villamizar indicó que conversaron sobre proyectos como el de la conexión al gasoducto nacional, retomar la construcción de la doble calzada o Vía 4G de 133 kilómetros entre Pamplona y Bucaramanga (Santander), la recuperación de la carretera de La Soberanía, el Tren del Catatumbo y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para el área metropolitana.

También se conversó sobre los Centros de Eventos, Exposiciones e Innovación (CEEI) y de Convenciones Virgilio Barco Vargas, cuya ejecución está en marcha y son claves para el turismo y el desarrollo de la economía regional, así como otros proyectos en materia de salud y de tecnologías de la información y comunicación.

“Fue un buen ejercicio de planificación el que se está planteado desde cada una de las regiones de parte del presidente electo”, apuntó el mandatario regional. Destacó que se avizora una buena relación binacional y de intercambio comercial con Venezuela de parte del nuevo gobierno.

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Frontera abierta y tributaria

El ministro del Interior del nuevo gobierno que comenzará el 7 de agosto, el excongresista y abogado Rodrigo Lara, expresó a La Opinión que no es verdad que la frontera será cerrada, como se ha rumorado; al contrario, se fortalecerán las relaciones comerciales con “nuestros hermanos venezolanos”.

“Vamos a mantener esta frontera abierta, más dinámica que nunca, estrechando y fortaleciendo los vínculos comerciales con Venezuela. Norte de Santander tiene el corazón en Colombia, pero su cordón umbilical es con Venezuela y eso no se lo vamos a cortar”, destacó Lara.

Así, quedó descartada cualquier hipótesis al respecto. Además, antes de la segunda vuelta presidencial, De la Espriellla manifestó su disposición para establecer relaciones con ese país, en el marco de la intervención de Estados Unidos, que llevó a la captura de Nicolás Maduro y que la vicepresidenta Delcy Rodríguez se convirtiera en presidenta interina.

Otro de los presentantes de la nueva administración nacional que resaltó la importancia de la relación con el país petrolero fue el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, quien señaló que “la reconstrucción de Venezuela no puede convertirse en una nueva frustración del departamento”.

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“En Venezuela tenemos un mercado natural y pueden aprovecharlo los empresarios nortesantandereanos, porque son quienes lo conocen, tienen los contactos y cuentan con una ventaja ahí muy grande que no podemos desperdiciar esta vez”, sostuvo Gómez Martínez.

Además, el economista indicó que estructurará una reforma tributaria, “pero para bajar impuestos y racionalizar el número de estos”; en otras palabras, buscarán simplificar el sistema tributario, pues, el actual lo hace vulnerable ante la evasión fiscal.

Y es que, para el ministro designado, Colombia tiene un récord mundial: reformas cada casi 18 meses, lo cual ha generado una asfixia el crecimiento empresarial.

“Este es será un gobierno absolutamente amigo de los empresarios, sobre todo de los medianos, pequeños y micro, porque los grandes se defienden solos; en cambio los otros sí necesitan que el Estado los de una mano”, aseguró a La Opinión.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo designado, Mauricio Gómez Amín, dijo que trabajará para recuperar la confianza, impulsar la inversión y crear las condiciones que permitan a los empresarios crecer, generar empleo y abrir nuevas oportunidades.

“Queremos darles todas las herramientas a los sectores productivos, para que crezcan, y por eso requieren tener menos impuestos, transparencia desde el gobierno, para que no haya intermediación y puedan de manera fácil invertir; y lo más importante: que trabajemos desde las regiones y para las regiones, para sacar el país adelante”.

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