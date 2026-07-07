Ecopetrol suspende millonario contrato para mantenimiento de sus refinerías

Ecopetrol anunció la suspensión del proceso para la contratación del mantenimiento de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, un contrato que podría llegar a tener un valor de 700 millones de dólares.

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La decisión fue tomada, según explicó la entidad en un comunicado, para evaluar las observaciones que se han hecho sobre el proceso y, si es necesario, pedir la intervención de la Procuraduría.



Según versiones de prensa, funcionarios de la propia entidad hicieron la recomendación de suspender el contrato ante rumores sobre su posible direccionamiento.

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Las denuncias, de acuerdo con Caracol Radio, están incluidas en un memorando dirigido el pasado 12 de mayo por un ejecutivo de la compañía a los jefes de compras y de abastecimiento de la empresa.



Pese a estas advertencias, el pasado 2 de julio se cerró el plazo para la recepción de ofertas y solo hasta casi una semana después la compañía anuncia la suspensión del proceso.



"Ecopetrol S.A. garantiza en su gestión contractual altos estándares de transparencia y actúa en estricto cumplimiento de las reglas del proceso, la legislación aplicable, los derechos y garantías del mismo, en términos de moralidad, transparencia, concurrencia, pluralidad, objetividad, eficiencia, eficacia y competitividad, principios sobre los que se fundamenta la actividad contractual de Ecopetrol S.A., su Código de Ética y las mejores prácticas corporativas", dijo la compañía.

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