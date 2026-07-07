Ministros designados por De la Espriella seguirán con el empalme pese a suspensión del Gobierno

En medio de las nuevas tensiones entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el gobierno electo, frente a la suspensión del proceso del empalme, los ministros designados por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciaron su posición al respecto.

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En un comunicado conjunto de varios puntos, señalaron que pese a esta suspensión ordenada, ellos continuarán sus labores de empalme nacional y de anticorrupción, recolectando la información para conocer la situación actual del estado antes de su llegada el próximo 7 de agosto.



Los siete funcionarios entre los que estaban Miguel Gómez (Hacienda), Viviane Morales (Educación), Fabio Arjona (Ambiente), Elsa Noguera (Transporte), José Manuel Restrepo (Vicepresidente), Rodrigo Lara (Interior), Juliana Gutiérrez (Deporte) y Jorge Eduardo Mora (Defensa), insistieron en su llamado al respeto y a reconocer al presidente electo.

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Esto en respuesta al presidente Gustavo Petro en su llamado a no reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella, pese a los escrutinios y lo señalado por las autoridades electorales.



“Defendemos y exigimos el respeto de la decisión soberana del pueblo colombiano expresada libremente en las urnas. Esa voluntad popular es inapelable y constituye el fundamento de la legitimidad democrática”, señalaron.



Precisamente sobre el actual mandatario, lo acusan de cruzar “una línea infranqueable en una democracia, la del respeto al veredicto popular y el Estado de derecho”.

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Resaltan que esta diferencia marca un contraste del nuevo gobierno “democrático y constitucional” y el de Petro y Cepeda con intereses “antidemocráticos que pretenden imponerse sobre los colombianos”.



En esa línea, los ministros invocaron a “la resistencia constitucional” para defender las instituciones y el proceso electoral del país ante las declaraciones del presidente Petro y sus graves consecuencias.



Insisten en que lo que está provocando el jefe de estado de desconocer los resultados electorales es un hecho de gravedad que busca “incendiar calles y sembrar el desorden”.



El nuevo gabinete del presidente Abelardo de la Espriella advirtió que no permitirá una revuelta y que se alerte el estado del país ante las declaratorias del presidente Petro y del senador Cepeda.

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