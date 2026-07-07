Cúcuta abrirá los empalmes regionales del presidente electo Abelardo de la Espriella

Cúcuta será la primera ciudad del país donde el presidente electo, Abelardo de la Espriella, pondrá en marcha los empalmes regionales con los que busca definir las prioridades de su gobierno en cada departamento antes de asumir oficialmente el cargo.

El mandatario anunció que este miércoles encabezará en la capital nortesantandereana el primero de los 32 encuentros previstos en todo el territorio nacional, al considerar que la región de frontera requiere una intervención inmediata por las condiciones de seguridad, el deterioro de la economía y la paralización de proyectos de inversión.

Durante el anuncio, De la Espriella señaló que Norte de Santander será una de las primeras regiones en recibir acciones de su administración debido a los problemas que, según afirmó, se profundizaron durante el gobierno saliente.

"Lo voy a hacer en la tierra motilona. Esa tierra maravillosa votó masivamente por Abelardo de la Espriella y hoy necesita toda la atención que podamos darle en materia de seguridad, recuperación del territorio, reactivación del comercio, fortalecimiento de la minería y el destrabe de los proyectos abandonados por el gobierno saliente", manifestó.

El presidente electo aseguró que el encuentro servirá para definir las primeras medidas orientadas a recuperar la presencia del Estado en la región. Entre las prioridades mencionó la coordinación entre las autoridades civiles y la Fuerza Pública para fortalecer el control territorial y enfrentar las estructuras criminales que operan en la zona de frontera.

De la Espriella también anticipó que presentará decisiones encaminadas a reactivar la economía local mediante el impulso al comercio, el respaldo al sector minero y la reactivación de obras de infraestructura que permanecen sin ejecución.

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En materia social, informó que solicitó al ministro designado del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, iniciar la estructuración de un programa especial de apoyo para las comunidades de El Tarra, Tibú y otros municipios del Catatumbo afectados durante años por la violencia y el conflicto armado.

La iniciativa contempla medidas dirigidas a atender a las poblaciones más vulnerables y fortalecer la presencia institucional en esos territorios.

La jornada en Cúcuta marcará el inicio de una agenda de empalmes regionales con la que el nuevo gobierno busca establecer, junto con autoridades locales y representantes de diferentes sectores, las acciones prioritarias que orientarán sus primeros meses de gestión.

Ayer, la Gobernación y la Alcaldía de Cúcuta ultimaban los detalles para la instalación del Empalme Regional, al cual también acudirán alcaldes de Norte de Santander y representantes de los gremios de la región.

Voces de gremios y líderes

El presidente de Fenalco Norte de Santander, Sergio Palacios, manifestó ayer que la región requiere de manera urgente la intervención del entrante Gobierno de Abelardo de la Espriella en cinco aspectos prioritarios: una estrategia de seguridad para controlar la extorsión, el secuestro, el hurto y el homicidio.

Asimismo, pidió el mejoramiento inmediato de la atención en salud, especialmente en la entrega de medicamentos y el acceso a servicios especializados.

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También planteó la necesidad de promover la inversión nacional y extranjera para dinamizar los negocios y apoyar el comercio y la producción; la reactivación del sector minero; y la ampliación de la cobertura de las exportaciones hacia Venezuela, mediante la triangulación bancaria, mayores condiciones de seguridad, mejoras logísticas y facilidades para el cargue de mercancías.

Por su parte, Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo, manifestó que en la región existe preocupación por que las presiones a la Fuerza Pública puedan conducir a la repetición de hechos relacionados con los llamados falsos positivos.

"Esto se plantea con base en los anuncios públicos del presidente electo. De igual manera, su intención de reformar o acabar la JEP sería una afrenta a la verdad y a las víctimas. Por último, nos genera preocupación el alcance del decreto que crea los bloques de seguridad urbana", dijo.

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