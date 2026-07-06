Amplio respaldo a la designación del general (r) cucuteño Jorge Eduardo Mora como el próximo ministro de Defensa

Con la designación del mayor general en retiro, Jorge Eduardo Mora López como ministro de Defensa en el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, ya se empezaron a generar reacciones este lunes. Desde diversos sectores se han conocido mensajes de felicitación, destacando su trayectoria de 36 años en el Ejército Nacional y reconociendo su expectativa frente a los retos en materia de seguridad que asumirá como jefe de la cartera desde el 7 de agosto.

Jairo Humberto Cristo, exrepresentante a la Cámara por Norte de Santander