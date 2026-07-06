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Amplio respaldo a la designación del general (r) cucuteño Jorge Eduardo Mora como el próximo ministro de Defensa
Tras el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella, diferentes personalidades y sectores destacaron la experiencia y el liderazgo del oficial en retiro.
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cesarmuñoz
General Mora, nuevo mindefensaa.
La opinión
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Lunes, 6 de Julio de 2026

Con la designación del  mayor general en retiro, Jorge Eduardo Mora López como ministro de Defensa en el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, ya se empezaron a generar reacciones este lunes. Desde diversos sectores se han conocido mensajes de felicitación, destacando su trayectoria de 36 años en el Ejército Nacional y reconociendo su expectativa frente a los retos en materia de seguridad que asumirá como jefe de la cartera desde el 7 de agosto.

Jairo Humberto Cristo, exrepresentante a la Cámara por Norte de Santander

William Villamizar Laguado, gobernador de Norte de Santander

Pedro Arnulfo Sánchez, actual ministro de Defensa

Wilmer Carrillo, representante a la Cámara por Norte de Santander

Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior designado en el nuevo gobierno

Ramón Cabrales, exdiputado de Norte de Santander

José Jaime Uscátegui Pastrana, representante a la Cámara por Bogotá

 

Maria Claudia Lacouture, presidenta de AmCham

Germán Rodríguez, senador electo de Salvación Nacional

Federación Nacional de Departamentos

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