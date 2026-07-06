General (r) Jorge Eduardo Mora López será el nuevo ministro de Defensa del gobierno De la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este lunes el nombramiento del mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López como ministro de Defensa Nacional del Gobierno de la Patria Milagro.

Según el comunicado, Mora López llega al cargo con 36 años de servicio y una amplia experiencia en gestión y planificación estratégica, resolución de conflictos y dirección de operaciones en zonas neurálgicas del país. El documento señala que el oficial retirado cuenta con un conocimiento de primera mano de la geografía nacional y de los principales desafíos de seguridad que enfrenta Colombia.

Entre las prioridades que asumirá al frente del Ministerio de Defensa están recuperar la moral combativa de la Fuerza Pública, fortalecer las capacidades técnicas y tecnológicas de la institución, garantizar transparencia en los procesos administrativos y logísticos, y devolver la autosostenibilidad al sector mediante las empresas que integran el Grupo Social y Empresarial de la Defensa.

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En el mismo comunicado, Mora López afirmó que el principal desafío será recuperar la confianza de los colombianos en la Fuerza Pública. "El reto más importante es que el pueblo colombiano vuelva a creer en su Fuerza Pública, y eso solo se logra cuando hay resultados operacionales contra las amenazas que tenemos", expresó el oficial retirado.

¿Quién es?

Nació en Cúcuta el 23 de marzo de 1967. Se graduó como oficial del Ejército y profesional en Ciencias Militares. Es experto en gestión de seguridad y defensa, con énfasis en planeación estratégica, inteligencia, seguridad pública y conflictividad territorial, resolución de conflictos, liderazgo empresarial, toma de decisiones, análisis estratégico y prospectivo.

Durante su carrera profesional ha adelantado estudios de Gestión de Defensa, Comando y Estrategia, en el Collége Interarmées de Défense (Francia); Seguridad y Defensa, en la Universidad Antonio de Nebrija (España); Defensa y Seguridad Nacional de la Esdegue, en Colombia. Tiene también estudios en Alta Gerencia Internacional y en Derecho Internacional y Conflictos Armados.

Cuenta con una carrera militar de 36 años, tiempo en el cual se desempeñó como comandante de la Octava División del Ejército Nacional, comandante de la División de Fuerzas Especiales, director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares, además de fundador y comandante de la Fuerza de Despliegue Contra Amenazas Transnacionales, entre otros cargos. Ha recibido más de 40 condecoraciones a nivel nacional e internacional.

Mora López salió del Ejército a mediados de 2022, luego del remezón ordenado por el recién posesionado presidente Gustavo Petro, en la línea de mando de la institución.

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