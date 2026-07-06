Más colombianos viajan por el país, pero hoteles siguen con habitaciones vacías

Cada vez más colombianos recorren el país, pero ese mayor movimiento todavía no se refleja en la hotelería formal. Mientras el turismo interno ganó 550.000 nuevos viajeros en los últimos dos años y totalizó 2.779.000, los hospedajes continúan reportando menores ingresos y una ocupación en caída, especialmente en Norte de Santander.

De acuerdo con la reciente Encuesta de Gasto Interno en Turismo (EGIT), del Departamento Administrativa Nacional de Estadística (DANE), casi dos de cada diez residentes disfrutaron de esta actividad y de excursionismo; la tasa creció 5,7 puntos porcentuales (p.p.), al pasar de 13% a 18,7%.

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El gasto promedio per cápita de los viajeros por día se incrementó y pasó a $138.298, $12.439 más que la cifra anterior ($125.859).

En cuanto a los recursos destinados diariamente en alojamiento durante el viaje, el DANE informó que el monto promedió los $28.767, una leve caída de $2.230 respecto a los $30.997 del primer trimestre de 2024.

Frente a ese panorama, el presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), José Andrés Duarte, indicó que la actividad que representa viene registrando cifras en rojo.

Por ejemplo, según Duarte, a nivel nacional los ingresos reales de estos empresarios disminuyeron 5,1% entre enero y abril de 2026, respecto al mismo período de 2025, de acuerdo con datos del Sistema de Información Hotelero (SIH) y de la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA), del DANE.

Además, destacó que la ocupación hotelera en el país, para ese cuatrimestre, se ubicó en 48,4%, una caída de 0,9 p.p.

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En Norte de Santander, la situación es más compleja, porque esa tasa es de 36,9%, la cual refleja una leve reducción, en comparación a la del mismo período de 2025 (37,7%), y es la más baja de Colombia.

“La EGIT muestra que el peso de la hotelería no ha cambiado, porque el porcentaje de personas que gastó en alojamiento, en el primer trimestre de 2019, fue de 23,2%; mientras que en el primer trimestre de 2026 fue 23,1%. ¿Qué si te das cuenta?, que tenemos buenos comportamientos en algunos períodos, como el tercer trimestre del 2021 y el segundo de 2022, con 30% de crecimiento”, precisó.

No obstante, el colombiano enfrenta limitaciones para viajar, según el representante hotelero, porque aproximadamente el 60% de la población manifiesta que no puede hacerlo por razones económicas, una situación que se ve afectada por el bajo crecimiento de la economía y las altas cargas tributarias que recaen sobre el sector productivo formal.

IVA diferencial como incentivo

El presidente ejecutivo de Cotelco insistió en que se evidencia el impacto del IVA del 19% en la competitividad de la hotelería formal frente a las viviendas turísticas que se ofrecen en las plataformas digitales, porque “la gran mayoría no recauda” dicho impuesto.

José Andrés Duarte recordó que cuando existía el beneficio de IVA cero para el alojamiento durante la época de pandemia por la COVID-19, que finalizó el 31 de diciembre de 2022, esta medida estimuló el consumo, el gasto del turismo interno y dinamizó ese sector.

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“Por eso, desde el sector turismo y desde este gremio en particular se ha venido promoviendo que al menos tengamos un IVA diferencial de un 5% para mover el gasto nacional y con ello encontrar condiciones justas de competencia, que, entre otras, se genera empleo, mayor consumo y, obviamente, más tributación y aporte parafiscal”, destacó el líder del gremio hotelero.

¿Cuál es el papel de las plataformas?

Para José Andrés Duarte, las plataformas digitales, como Booking y Airbnb, son “facilitadoras del consumo de la informalidad” en el sector, aunque reconoció que son necesarias y bienvenidas. Reiteró que estas ayudan a movilizar y dinamizar la economía, pero también facilitan la comercialización de servicios que no cumplen con las normas.

“El sector está viendo crecimientos galopantes de la informalidad. En estos días nos metíamos a Booking y encontrábamos que hay una gran cantidad de establecimientos que ni siquiera tiene publicado el Registro Nacional de Turismo (RNT), lo que representa un problema sensible en términos de seguridad y calidad del servicio”, apuntó.

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El vocero de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia recalcó que el llamado a estos sitios web es a que exijan el cumplimiento de la ley y ayuden a formalizar la oferta.

El gasto diario promedio

Alojamiento: $28.767

Transporte aéreo: $15.202

Transporte terrestre: $24.071

Transporte público en el lugar: $4.500

Alimentos y bebidas: $46.427

Bienes de uso personal: $3.101

Servicios culturales y recreacionales: $8.644

Souvenirs, artesanías, regalos: $5.028

Otros gastos: $2.559

Gasto total: $138.298

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