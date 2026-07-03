WhatsApp, el rey del chat en Colombia: abarca a tres de cada cuatro personas

Whatsapp se ha convertido en el rey indiscutible de las comunicaciones digitales en Colombia, alcanzando una penetración del 75% en todo el territorio, según cifras de Infobip.

El país está posicionado en un lugar de liderazgo frente a otros mercados globales como India, Reino Unido o Indonesia, y a la par de naciones con una fuerte madurez digital como México e Italia.

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De acuerdo con expertos de Infobip, plataforma global de comunicación en la nube basada en inteligencia artificial con presencia en Colombia, esto se debe a una tendencia regional donde la aplicación se mantiene como la plataforma dominante, registrando un crecimiento del 18% interanual en el volumen de interacciones, de acuerdo a las interacciones registradas por ellos.

“El éxito de WhatsApp en Colombia radica en que se ha vuelto un tejido donde se manifiestan los fenómenos tanto de la comunicación como del mercado, donde los negocios interactúan con sus clientes”, señaló la sales director para LATAM en Infobip, Paula Rojas.

Rojas destacó que el consumidor colombiano valora la inmediatez, la familiaridad y la versatilidad de este canal. Además, agregó que, para las empresas, es una ventaja, porque pueden encontrarse con sus clientes en el espacio virtual donde ya pasan la mayor parte de su día, eliminando los retenes y las fricciones tradicionales de la atención al cliente.

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Esta omnipresencia ha provocado que el ecosistema empresarial acelere su transición hacia los modelos conversacionales.

Los datos de Infobip evidencian un incremento del 38% interanual en el número de marcas que diseñan y orquestan interacciones de mercadeo conversacional con sus audiencias a través de su infraestructura tecnológica.

Los colombianos se han digitalizado a tal velocidad que ya exigen, a la hora de adquirir productos o servicios, canales de atención bidireccionales capaces de resolver requerimientos de punta a punta. Es por eso que WhatsApp es un eje para el comercio electrónico, el enganche del usuario (customer engagement) y el soporte técnico inmediato.

“El crecimiento sostenido de estos canales es la demostración de que la integración de la inteligencia artificial y el comercio digital hacen parte de la vida cotidiana del país”, indicó la experta de Infobip.

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Paula Rojas afirmó que las marcas que han unificado sus sistemas internos, con interfaces conversacionales fluidas y automatizadas, están transformando una consulta de rutina en una transacción real en segundos.

Colombia está sumándose a la tendencia global, donde WhatsApp ha alcanzado más de 3.300 millones de usuarios activos mensuales a comienzos de este año y con una proyección que apunta a superar los 3.500 millones al cierre de 2026.

Aproximadamente 2.300 millones de personas la utilizan a diario, intercambiando un volumen superior a los 150.000 millones de mensajes cada 24 horas.

Este flujo constante de información se complementa con dinámicas sumamente ricas e interactivas que demuestran que los canales estáticos o lineales son cosa del pasado; cada día se envían más de 7.000 millones de mensajes de voz y se realizan cerca de 19.000 millones de transferencias de archivos multimedia, incluidos 6.500 millones de videos, dejando claro que hay una demanda insaciable por respuestas y contenidos en tiempo real.

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