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Abelardo de la Espriella propone refinanciar la deuda del país con apoyo de la banca internacional
En esta tarea tendrán un papel clave el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.
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cesarmuñoz
Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo./Foto: Cortesía
Colprensa
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Jueves, 2 de Julio de 2026

Este jueves el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, reveló que busca refinanciar la deuda neta del país por lo que le solicitó a Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado por el Gobierno entrante, a que se reúna con la banca internacional y otros organismos financieros multilaterales en Washington.

“La deuda neta de Colombia se encuentra en niveles históricamente altos. Refinanciarla será una de las muchas medidas que adoptaremos para recomponer el rumbo de las finanzas públicas y recuperar la confianza en la economía nacional”, afirmó De la Espriella en su cuenta de X.

Datos revelados por el Ministerio de Hacienda, indican que la deuda neta del Gobierno alcanzó el 61,5% del PIB en el primer trimestre del 2025, frente al 54,1% registrado un año antes, mientras que el déficit fiscal se mantuvo entre las principales preocupaciones de analistas y calificadoras internacionales.

Agenda de trabajo con Estados Unidos

El mandatario electo, que asumirá el Gobierno el 7 de agosto, aseguró “impartió instrucciones precisas” para que Gómez inicie esta semana su agenda de trabajo en Estados Unidos. 

“El propósito es avanzar en una negociación que permita mejorar los plazos y las tasas de la deuda pública, darle oxígeno a las finanzas del Estado, recuperar el orden fiscal y sentar las bases de la reconstrucción de la Patria Milagro”, explicó.

Lea aquí: BID dona US$1 millón para apoyar emergencia humanitaria de Venezuela tras terremotos

Inspirado en los presidentes de Argentina, Javier Milei; El Salvador, Nayib Bukele, y Estados Unidos, Donald Trump, De la Espriella también prometió convertir al país en una “patria milagro” y transformar a “esta Colombia bendita”, como la llama, en una tierra de promisión.

Al respecto, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, informó el miércoles que sostuvo una reunión oficial con el Banco Mundial para poner en marcha “una agenda de cooperación” que busca impulsar “la inversión, el financiamiento y los proyectos estratégicos” en el nuevo Gobierno.

Tomado de El Universal.

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