¿Qué banco cobra menos intereses en tarjeta de crédito? Así quedaron las tasas para julio

En un mes donde ya se tiene la prima en el bolsillo, se está viviendo la segunda parte del Mundial de Fútbol 2026 y parte de las vacaciones de mitad de año, hay una buena noticia para los consumidores: sus compras con tarjeta de crédito les quedarán igual que en junio, esto después de que la Superintendencia Financiera mantuviera la tasa de usura en 28,79%.

Con esta decisión se rompe la tendencia alcista que registraba la tasa de usura desde febrero. Vale recordar que este indicador fija el interés máximo que las entidades financieras pueden cobrar por los créditos de consumo y ordinario, incluidas la mayoría de las tarjetas de crédito. Para julio, las tasas de estas líneas de crédito oscilan entre 18,37% y 28,77%.

Banco Unión (28,77%), Coltefinanciera (28,63%) y JFK (28,36%) son las entidades con las tasas más cercanas al límite de usura para julio.

En contraste, Coopcentral (18,37%), Itaú (23,74%) y Banco Agrario (24,03%) registran las tasas más bajas entre las entidades consultadas y son las más alejadas del tope de usura.

En un nivel intermedio frente al límite fijado por la Superintendencia Financiera aparecen Serfinanza (27,25%), Nu (27%) y Banco de Bogotá (26,74%).

Es la primera vez desde febrero que la tasa de usura deja de aumentar, luego de varios incrementos consecutivos que elevaron el costo máximo de los créditos de consumo.

En lo corrido de 2026, la tasa de usura ha aumentado 4,34 puntos porcentuales. Frente a julio del año pasado, el incremento es de 4,01 puntos porcentuales.

Puede leer: Colombia establece reglas ambientales para energía eólica en el mar

Germán Cristancho Herrera, gerente de investigaciones económicas y estrategia de Davivienda, explicó que la tendencia durante 2026 ha sido el aumento de la tasa de usura, que entre enero y julio acumuló un incremento cercano a 400 puntos básicos. Según el analista, este comportamiento responde, en parte, al incremento de 23,7% del salario mínimo.

Sin embargo, destacó que la estabilidad de la tasa en julio también refleja que las colocaciones de crédito están comenzando a incorporar algunos cambios del entorno financiero. Entre ellos mencionó la pausa que hizo el Banco de la República en su ciclo de tasas de interés y la disminución que han registrado las tasas de la deuda pública colombiana.

“Este es un momento particular porque la volatilidad y la magnitud en los cambios de las tasas de interés de la economía han hecho que esos efectos se trasladen un poco más rápido a la colocación de créditos del sistema financiero”, explicó.

Para David Ballén, director de economía y mercado de Aval Asset Management, la estabilidad de la tasa de usura responde a que en la reunión anterior el Banco de la República mantuvo inalterada su tasa de interés de política monetaria, lo que terminó reflejándose en la certificación para julio. No obstante, tras el aumento de 75 puntos básicos aprobado por la junta directiva del Emisor en su más reciente reunión, el analista prevé que la tasa de usura retome su senda alcista en agosto.

Además de la tasa de usura para los créditos de consumo y ordinario, la Superintendencia Financiera certificó las demás modalidades de crédito para julio. Los créditos de consumo de bajo monto quedaron en 62,66%; los productivos de mayor monto, en 41,27%; el productivo rural, en 32,75%; el productivo urbano, en 58,16%; el popular rural, en 68,75%; y el popular productivo urbano, en 87,72%.

“Se certifica en 19,19% efectivo anual para la vigencia entre el 1 y el 31 de julio de 2026, la cual no presenta variación frente a la vigente en junio de 2026 (19,19%)”, aseguró la Superfinanciera sobre el crédito de consumo y ordinario.

En época de alto consumo como julio, cuando coinciden el Mundial de Fútbol, el pago de la prima de mitad de año y las vacaciones, la tarjeta de crédito puede convertirse en una aliada para financiar algunas compras. Sin embargo, su uso debe ser responsable para evitar un mayor endeudamiento.

Bancolombia recomienda revisar la tasa de interés que la entidad cobra por las compras y los demás costos asociados al producto, como la cuota de manejo. Conocer las condiciones de la tarjeta es el primer paso para mantener unas finanzas sanas.

También aconseja definir el número de cuotas de acuerdo con el tiempo en el que se disfrutará el bien o servicio adquirido. Entre menos cuotas se difiera una compra, menor será el costo por intereses y más fácil será mantener las finanzas.

Tomado de La República

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .