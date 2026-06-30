La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Economía
3
Economía
La Dian pone en marcha la declaración de renta: 7 millones de personas deberán cumplir con el trámite
El calendario para cumplir con esta obligación está programado entre el 12 de agosto y el 26 de octubre.

Authored by
dsifontes
Declaración de renta. / Foto Archivo
Colprensa
Colprensa
Martes, 30 de Junio de 2026

La Dian definió el calendario para cumplir con las fechas de declaración de renta y explicó quiénes deben revisar si están obligados a realizarlo este año. La entidad estima que 7 millones de personas naturales deben presentar su declaración correspondiente al año gravable 2025. Con este tributo se estima un recaudo cercano a los $6,1 billones.

De acuerdo a lo informado por la entidad, el calendario de vencimientos para cumplir con esta obligación está programado entre el 12 de agosto y el 26 de octubre, según los dos últimos dígitos del NIT.

Es así que la programación inicia con las personas cuyos NIT terminan en 01 y 02, quienes deberán realizar la presentación el 12 de agosto. Posteriormente continuarán los demás grupos de contribuyentes de manera consecutiva durante agosto, septiembre y octubre, hasta llegar a las terminaciones 99 y 00, que tendrán como fecha límite el 26 de octubre.

Puede leer: Cinco empresas antioqueñas figuran entre las más grandes de Colombia

¿Cómo saber si debe presentar la declaración?

De acuerdo con la entidad, se debe declarar renta si se cumple con alguna de las siguientes condiciones.

Primero, si usted ha sido responsable del impuesto sobre las ventas, IVA, a 31 de diciembre de 2025. También debe realizar el proceso si su patrimonio bruto, a 31 de diciembre de 2025, ha sido superior a 4.500 unidades de valor tributario, UVT, correspondiente a $224 millones.

Deberán declarar quienes en 2025 hayan tenido ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT, es decir, $69,7 millones.

Si sus consumos con tarjeta de crédito, en 2025, hayan sido superiores a 1.400 UVT, es decir, $69,719.000, también deberá presentar declaración.

Finalmente, si el valor total de sus compras y consumos, en 2025, ha sido superior a 1.400 UVT, es decir, $69,7 millones; o si en 2025, el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras fue superior a ese mismo monto.

Imagen eliminada.

 

Tomado de La República 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
México buscará clasificarse de manera anticipada.
México buscará clasificarse de manera anticipada.
Mundial 2026: México se juega la permanencia ante Ecuador
La Opinión
Asesinato Javier Rodríguez
Asesinato Javier Rodríguez
¿La adicción acabó con él? Javier fue asesinado en un puente metálico de Cúcuta
La Opinión
Desde hoy, los nortesantandereanos empezarán a demostrar su solidaridad con sus hermanos venezolanos./Foto Carlos Ramírez/La Opinión
Desde hoy, los nortesantandereanos empezarán a demostrar su solidaridad con sus hermanos venezolanos./Foto Carlos Ramírez/La Opinión
Gobernación de Norte de Santander, La Opinión y Caracol Radio convocan campaña de ayuda para damnificados por los terremotos en Venezuela
La Opinión