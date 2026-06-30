La Dian pone en marcha la declaración de renta: 7 millones de personas deberán cumplir con el trámite

La Dian definió el calendario para cumplir con las fechas de declaración de renta y explicó quiénes deben revisar si están obligados a realizarlo este año. La entidad estima que 7 millones de personas naturales deben presentar su declaración correspondiente al año gravable 2025. Con este tributo se estima un recaudo cercano a los $6,1 billones.

De acuerdo a lo informado por la entidad, el calendario de vencimientos para cumplir con esta obligación está programado entre el 12 de agosto y el 26 de octubre, según los dos últimos dígitos del NIT.

Es así que la programación inicia con las personas cuyos NIT terminan en 01 y 02, quienes deberán realizar la presentación el 12 de agosto. Posteriormente continuarán los demás grupos de contribuyentes de manera consecutiva durante agosto, septiembre y octubre, hasta llegar a las terminaciones 99 y 00, que tendrán como fecha límite el 26 de octubre.

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¿Cómo saber si debe presentar la declaración?

De acuerdo con la entidad, se debe declarar renta si se cumple con alguna de las siguientes condiciones.

Primero, si usted ha sido responsable del impuesto sobre las ventas, IVA, a 31 de diciembre de 2025. También debe realizar el proceso si su patrimonio bruto, a 31 de diciembre de 2025, ha sido superior a 4.500 unidades de valor tributario, UVT, correspondiente a $224 millones.

Deberán declarar quienes en 2025 hayan tenido ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT, es decir, $69,7 millones.

Si sus consumos con tarjeta de crédito, en 2025, hayan sido superiores a 1.400 UVT, es decir, $69,719.000, también deberá presentar declaración.

Finalmente, si el valor total de sus compras y consumos, en 2025, ha sido superior a 1.400 UVT, es decir, $69,7 millones; o si en 2025, el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras fue superior a ese mismo monto.

Tomado de La República

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