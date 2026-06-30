Cinco empresas antioqueñas figuran entre las más grandes de Colombia

Antioquia logró posicionar cinco empresas entre las mayores compañías de Colombia por ingresos operacionales durante 2025, según el ranking elaborado con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades y presentadas en el informe de las 10.000 empresas más grandes del país.

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El listado es encabezado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Almacenes Éxito, seguidas por Isagen, Distracom y Continental Gold Limited Sucursal Colombia.



EPM fue la empresa antioqueña mejor ubicada al ocupar el quinto lugar nacional. La compañía registró ingresos operacionales por $20,29 billones y utilidades por $4,88 billones, convirtiéndose además en la segunda empresa con mayores ganancias del país, únicamente superada por Ecopetrol.



La segunda empresa antioqueña del escalafón fue Almacenes Éxito S.A., con sede en Envigado, que alcanzó ingresos por $16,08 billones y utilidades por $54.786 millones, ubicándose entre las diez compañías con mayores ventas de Colombia.

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Isagen y Continental Gold destacaron por sus utilidades



La tercera posición regional correspondió a Isagen S.A. E.S.P., que reportó ingresos operacionales por $5,24 billones y ganancias por $882.203 millones, manteniendo un sólido desempeño en el negocio de generación de energía.



En el cuarto lugar apareció Distracom S.A., empresa dedicada a la comercialización de combustibles, con ingresos por $4,30 billones y utilidades por $87.452 millones.



El grupo lo completó Continental Gold Limited Sucursal Colombia, dedicada a la extracción de oro, que registró ingresos por $4,16 billones, pero sobresalió por obtener utilidades de $1,87 billones, las segundas más altas entre las cinco compañías antioqueñas analizadas, solo detrás de EPM.

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Antioquia mantiene un fuerte peso empresarial



Los resultados evidencian la diversidad del tejido empresarial antioqueño, con compañías líderes en servicios públicos, comercio, energía, combustibles y minería. Aunque solo dos empresas del departamento figuran dentro del top 10 nacional por ingresos, las cinco mejor posicionadas reflejan la fortaleza de Antioquia en sectores estratégicos de la economía colombiana.



Desde la perspectiva del ranking regional por ingresos operacionales, específicamente en el top 50 del mismo, las sociedades domiciliadas en Bogotá y Cundinamarca registraron ingresos operacionales por $1.046,7 billones, equivalentes al 56,5% del total nacional. En segundo lugar, se ubicó Antioquia, con $317,9 billones (17,1 %), seguida por la región Caribe, con $195,6 billones (10,5%), y la región Pacífica, con $157 billones (8,5%). Estas regiones concentraron la mayor generación de ingresos, activos y utilidades empresariales del país durante 2025.

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