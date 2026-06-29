79 de cada 100 colombianos se arrepienten de cómo se gastan la prima

Junio termina otra vez con uno de los alivios más esperados por los trabajadores colombianos, la prima de mitad de año. Pero detrás de esa inyección de liquidez se esconde una estadística que debería hacer pensar a más de uno antes de salir corriendo a gastarla.

De acuerdo con la segunda edición del Índice de Arrepentimiento Financiero (IAF), elaborado por MejorCDT y la firma Views, el 79% de los colombianos reconoce haberse arrepentido de la manera en que usó ingresos adicionales como este.

Ingrese: Gobierno es optimista con ingresos y subestima los gastos: CARF

El problema, según explica Yeny Useche, gerente de Privilegios Compensar, no está tanto en la cantidad de dinero que llega, sino en la falta de un propósito claro para usarlo. Cuando la prima entra a la cuenta sin un destino definido, se diluye rápido en compras impulsivas, gastos emocionales o compromisos que ya estaban comprometidos de antemano, generando esa sensación tan común de que el dinero “se fue de las manos” en cuestión de días.

La fórmula de los tres bolsillos

Para evitar caer en esa estadística, los expertos en finanzas personales coinciden en una recomendación bastante práctica, antes de gastar un solo peso, revisar el presupuesto del hogar y las metas financieras pendientes. A partir de ahí, la sugerencia es dividir la prima en tres partes con propósitos distintos.

Descubra: Entregan 40 hectáreas de tierra a productores agropecuarios de Sardinata

La primera va para obligaciones ya comprometidas, la segunda corresponde a un ahorro de entre el 5% y el 10% del total recibido, y la tercera queda disponible para el disfrute personal, sin culpa, pero con límite.

Useche resume la filosofía detrás de este método con una frase que vale la pena tener presente: “la clave está en combinar decisiones financieras conscientes con herramientas que ayuden a que el dinero rinda más”.

¿Ahorrar o invertir la prima?

Resuelta la parte del presupuesto inmediato, surge la pregunta de fondo: ¿qué hacer con lo que sobra, ahorrarlo o invertirlo? Para Andrés Gallo, gerente de soluciones corporativas de Skandia, la respuesta depende de la situación particular de cada persona. Antes de decidir, recomienda revisar tres variables, el nivel de endeudamiento actual, si ya existe un fondo de emergencia y cuáles son los objetivos financieros que se quieren alcanzar.

Si todavía no se cuenta con un colchón financiero o se anticipan gastos importantes en el corto plazo, el ahorro debe ir primero. Mantener una reserva líquida permite enfrentar imprevistos sin tener que recurrir a créditos adicionales, algo especialmente relevante cuando un gasto inesperado puede desestabilizar el presupuesto de cualquier hogar.

Lea: Exportaciones de vehículos colombianos se dispararon 191% en el arranque de 2026

Para quienes ya tienen ese respaldo de emergencia cubierto, la prima puede destinarse a instrumentos de inversión acordes con su perfil de riesgo y su horizonte de tiempo. A diferencia del ahorro, la inversión busca que el dinero crezca y se convierta en una herramienta para metas de mayor plazo, como la compra de vivienda, la educación, un emprendimiento o la preparación para el retiro, además de ayudar a proteger el poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.

Hay un paso que los especialistas insisten en no saltarse, revisar las deudas de alto costo, en especial las de tarjetas de crédito o créditos de consumo con tasas elevadas. Reducir esas obligaciones puede generar un alivio inmediato y, de paso, liberar recursos que más adelante sí pueden destinarse al ahorro o a la inversión.

CDT con tasas al 13 % E.A.

Para quienes deciden que la mejor opción es no tocar la prima de inmediato, los Certificados de Depósito a Término (CDT) siguen siendo uno de los instrumentos más consultados, en especial a plazos superiores a un año, por ofrecer una rentabilidad conocida desde el inicio y estar respaldados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Las tasas pueden variar según el monto invertido, las condiciones comerciales de cada entidad y los canales de apertura disponibles para los usuarios. Por ejemplo, KOA Compañía de Financiamiento ofrece 13,35% de rendimiento a 18 meses; Ban100 lo hace al 12,50%; Banco Contactar va hasta 13,10%; Banco Santander le apuesta a 13,30%; Finandina llega al 13%; y Credifamilia tiene tasas al 12,65%.

Con información de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion