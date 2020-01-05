Cuando juega Colombia, también sube el consumo de cerveza, whisky y aguardiente

La presencia de la Selección Colombia en competencias internacionales, además de ser un importante logro deportivo, viene impulsando notablemente la adquisición y consumo de alimentos rápidos y bebidas en el mercado local.

Y es que, como los expertos de la industria lo afirman, “cuando juega la Selección, cualquier día parece viernes”, una afirmación que se ve sustentada por cifras como las de la consultora NielsenIQ, que en recientes estudios confirmó la aceleración de licores y bebidas alcohólicas en Colombia con un incremento general de 20,3% en la última participación de Colombia en campeonatos mundiales de fútbol.

Según la firma, la cerveza, un usual protagonista en el consumo nacional, encabezó las preferencias en las celebraciones colombianas, con una subida de 35% frente a fechas convencionales.

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Sorprendentemente, en crecimiento, a la cerveza le sigue el whisky, con 11,9% de alza en su consumo, lo que marca la consolidación de un nuevo patrón de consumo, usualmente dominado por bebidas más tradicionales como el aguardiente o el ron. Miguel Arango, gerente regional de Brown-Forman para Latinoamérica, la firma responsable de comercializar marcas como Jack Daniel’s o Woodford Reserve, afirma que eventos como el Mundial de Fútbol definitivamente marcan un importante alza en el consumo de bebidas alcohólicas e implican importantes crecimientos para sus metas mensuales.

“Para nuestro sector de bebidas de base alcohólica, la temporalidad del mundial es relevante y marca un pico al alza vs la base, naturalmente”, comentó Arango. “En los resultados obtenidos en mayo tuvimos un comportamiento positivo, sobrecumpliendo nuestra meta comercial en 110% y estimamos que al trimestre de mayo, junio, julio, tengamos un crecimiento entre 10 y 15% con respecto al año anterior”, afirmó.

Sin embargo, el directivo de Brown-Forman también afirmó que otras variedades que mueve la marca, como tequilas, muestran un importante dinamismo durante la celebración mundialista.

Aguardiente, jugando de local

Si bien en las métricas de NielsenIQ el aguardiente ha mostrado un crecimiento inferior al whisky, con un alza de 8,3% en el consumo frente a fechas convencionales, sigue siendo una de las bebidas espirituosas de mayor consumo en el país, llegando incluso a 2,2 litros por persona, según cifras de la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras, Acil.

Expertos en el comercio de licores, como William Orlando Vargas gerente general de la Nueva Licorera de Boyacá, reafirman esta tesis, y comenta que el crecimiento de una bebida u otra puede tener muchas variables. “Creo que el consumo depende también del clima, entonces si uno está en tierra caliente, pues va a preferir una bebida refrescante, hidratarse un poco más”, comentó Vargas. “En nuestra región, el aguardiente se está vendiendo muy bien, y la edición mundialista ha tenido una muy buena acogida. Únicamente hicimos 30.000 unidades de la edición especial y para la primera semana teníamos 15.000 unidades vendidas”, concluyó.

Así crecen otras bebidas

Bebidas como el ron y el vodka, aunque más moderados, también presentan crecimientos en su consumo, con alzas de 3,9% y 0,9% respectivamente. Por otro lado, el consumo de bebidas no alcohólicas presenta una variación positiva de 1,8% durante la temporada de Copa del Mundo. Dentro de este segmento, las gaseosas se posicionan como líderes del segmento con un repunte en ventas de 9,4%, seguidas por los modificadores de leche, con un alza de 2,8% y el agua embotellada con 2,0% de incremento durante la temporada.

Tomado de La República

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