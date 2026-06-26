¿Cómo funciona el embargo en las billeteras digitales? Esto dice la ley

Algunas personas pueden pensar que, al manejar su dinero en billeteras digitales en vez de cuentas bancarias tradicionales, sus fondos no son 'visibles' para las autoridades y están protegidos de los embargos.

No obstante, al funcionar legalmente como depósitos de bajo monto o cuentas de ahorro, estas plataformas están vigiladas por la Superfinanciera y, por ende, están sujetas a las mismas leyes, normas y retenciones que la banca tradicional.

Aquí le explicamos cómo funciona el embargo en estas billeteras digitales.

Inicialmente, las plataformas como Nequi, Daviplata o dale! están obligadas por ley a actuar como ejecutoras y retener o bloquear los fondos de un usuario de forma automática al recibir una notificación oficial de embargo.

Hay dos actores que pueden ordenarlo: los jueces de la República o las entidades del Estado.

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Para el primer caso, pueden recibir órdenes respecto a demandas civiles, penales, laborales o de familia en casos de incumplimiento de letras de cambio, arrendamientos o créditos bancarios, entre otros.

Para el segundo caso, las entidades como la Dian, las secretarías de hacienda y las secretarías de tránsito pueden ordenar embargos directos por incumplimiento en el pago de impuestos o multas.

Existe un límite en el monto que se puede embargar de las billeteras digitales. Si es ordenado por una entidad estatal, el límite se ubica en $26,7 millones y solo aplica para la cuenta de ahorros o depósito más antigua del usuario.

Ahora bien, si es ordenado por un juez, el límite vigente hasta octubre de 2026 es de $55 millones en general, pero para los depósitos de bajo monto -como las cuentas en estas billeteras-, la regla general es que el tope sea de 8 salarios legales mínimos vigentes.

Aquí es importante aclarar que existen ciertos casos donde no se aplican los topes. Si una persona tiene una cuota de alimentos retrasada, deudas con cooperativas o procesos de sucesión o divorcio, la billetera digital puede ser embargada por completo.

Una vez esté saldada la deuda, las plataformas digitales deben recibir una orden formal de levantamiento por parte del juez o la entidad para liberar el dinero del usuario.

Tomado de La República.

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