Gobierno es optimista con ingresos y subestima los gastos: CARF

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) hizo un análisis del Marco Fiscal de Mediano Plazo hecho público hace unos días por el Gobierno y encontró que las perspectivas para el país son más negativas de lo que reconoce la administración Petro.

Según el CARF, el Ejecutivo es demasiado optimista en el cálculo de los ingresos del Estado, al tiempo que subestima el crecimiento de la deuda pública y los gastos.

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Por ejemplo, el Comité dijo que la deuda neta del país alcanzará 61% del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel más alto registrado en la historia. El Gobierno estima que la brecha entre ingresos y gastos del Estado será de 2,1% del PIB, mientras el CARFconsidera que será de 4,1%.

Según el CARF, el gasto de funcionamiento e inversión del Estado será de cerca de 2% del PIB, equivalente a $39,6 billones, más alto de lo previsto por el Gobierno.

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El Gobierno planteó también una meta de déficit fiscal equivalente al 0,5% del PIB, pero para lograrla, estima el CARF que serían necesarias medidas de ajuste equivalentes a 3,7% del PIB.

Recientemente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reconoció que hay un vacío fiscal de por lo menos $30 billones, por lo cual sería necesario una reforma tributaria equivalente a 1,4% del PIB en 2027.

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Según el CARF, sin embargo, este déficit es aún mayor y ya será responsabilidad del nuevo Gobierno optar por reducir el gasto público o emprender una nueva reforma tributaria.

El Comité estima que para cumplir la Regla Fiscal se requeriría un ajuste de 5,5% del PIB en 2028 y de 6,1% del PIB en 2030. Aún en un escenario de cumplimiento de la Regla, la deuda neta seguiría aumentando hasta 2030 y llegaría a 64,2%.

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