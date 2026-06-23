Frontera abierta permanentemente, más comercio e incentivos: las exigencias al presidente electo de Colombia

Una vez terminó el preconteo de votos, que dio como presidente electo a Abelardo de la Espriella, diversos gremios reaccionaron para felicitar al ganador y ponerse a disposición para trabajar junto al gobierno que se instalará el 7 de agosto.

Las Federaciones Nacional de Cafeteros (FNC), Colombiana del Carbón (Fenalcarbón), Colombiana de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), de Cultivadores de Palma (Fedepalma), el Consejo Nacional Gremial y las Asociaciones Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) y de Gas Natural (Naturgas), entre otras, expresaron la necesidad de un diálogo constructivo y de la unidad nacional para impulsar los distintos sectores económicos.

Lea además: ANIF pide al próximo Gobierno medidas urgentes para estabilizar las finanzas públicas

El presidente ejecutivo de Fenalcarbón, Carlos Cante, indicó, desde la industria de los carbones colombianos, quieren trabajar de manera constructiva para fortalecer la competitividad del país, garantizar la seguridad energética, promover el desarrollo regional y proteger el bienestar de las miles de familias que dependen de la cadena productiva del carbón y el coque.

“Tiene que trabajar sobre retos en materia de pobreza y fiscal y desde lo nuestro, el sector energético, para lograr que Colombia no se apague, sea más competitiva, tengamos electricidad, gas, combustibles y seamos el motor de crecimiento de la economía”, dijo el presidente ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda.

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, instó al gobernante electo a trabajar desde las regiones para impulsar la seguridad energética y el desarrollo, para brindarles más oportunidades de crecimiento a los ciudadanos, porque los grandes desafíos del país requieren “determinación, colaboración y visión de futuro”.

Andesco sugirió a De la Espriella modernizar el marco regulatorio con criterios técnicos, que incentiven la inversión y ayuden a reducir las brechas de cobertura; consolidar la participación del sector privado como motor de la expansión de la cobertura, innovación tecnológica y transición a energías más limpias, garantizar la sostenibilidad financiera del sector y proteger a los usuarios más vulnerables mediante esquemas de subsidios eficientes, focalizados y trasparentes.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, señaló que los emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios esperan una etapa marcada por la seguridad jurídica, la inversión, la generación de empleo, el crecimiento económico y la creación de oportunidades para millones de familias, así como políticas que contribuyan al desarrollo de todas las regiones.

Le puede interesar: China es el principal proveedor de Colombia: importaciones de crecieron 15,8% en abril

El presidente ejecutivo de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto), Pedro Nel Quijano, propuso, para promover la industria automotriz, tomar importantes decisiones como: reducir a la mitad el IVA y eliminar el impoconsumo a los vehículos nuevos y abogar por la reducción de la carga del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) del 30x1.000.

Seguridad y competitividad para Norte de Santander

Fedecafé señaló, en nombre de las más de 560.000 familias productores del país, que se deben unir esfuerzos en beneficio del desarrollo rural, de su competitividad del sector y el bienestar de las regiones.

El director ejecutivo del Comité de Cafeteros en Norte de Santander, Ricardo Mendoza, explicó que, en los últimos cuatro años, el Gobierno no tuvo la disposición de trabajar en conjunto, por lo que solicitan que esa realidad cambie y se retome la articulación de la mano del gerente general, Germán Bahamón.

Mendoza recalcó que el gremio cuenta con toda una institucionalidad al servicio de los productores: Almacafé, Procafecol (Juan Valdez), Agrocafé, Buencafé, la Fundación Manuel Mejía, el Parque del Café y Cafecert, con muchas potencialidades que, con el nuevo presidente, se pueden impulsar.

El presidente ejecutivo de Fenalcarbón, Carlos Cante, indicó que se debe ayudar, en el caso del departamento, a restablecer la estructura tributaria, la seguridad jurídica de las inversiones y la adición energética con base en carbón.

“Revisar la estructura tributaria del transporte de carga que permita ajustar costos logísticos y darle mayor competitividad a la industria, impulsar la competitividad, promover el desarrollo de las regiones y generar más oportunidades y bienestar para todos”, apuntó.

Lea también: Adultos mayores con subsidio crecen más del doble en Norte de Santander, ¿ayudan a reducir la pobreza?

El gerente de Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) en la región, Mateo Montebello, destacó que la seguridad es primordial, por lo que hay que enfrentar la criminalidad, con el fin de que se puedan crear y sostener las empresas. Además, solicitó para el sector vivienda:

Crear Mi Casa Ya 2.0, un subsidio destinado a la cuota inicial priorizando los hogares de menores ingresos, con posibilidad de concurrencia de los auxilios de las cajas de compensación, pero sin cobertura de tasa. Crear la cobertura de tasa para VIS y No VIS, condicionado a que si el beneficiario aplica a Mi Casa Ya no puede obtener ese subsidio. Impulsar el subsidio para la vivienda rural. Generar incentivos para la construcción sostenible. Promover la vivienda en arriendo. Incentivar la renovación urbana que permita a los hogares vivir más cerca de sus trabajos y de los servicios. Simplificar trámites que permitan hacer procesos más ágiles y menos posibilidades de corrupción. Estabilidad jurídica. Incentivar el ahorro en las familias colombianas. Facilitar la escrituración electrónica. Incentivar y facilitar las regulaciones de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

Lucha contra el contrabando

Las actividades de calzado y confecciones también solicitan acciones contra las plataformas chinas, como Temu y Shein, que no les permiten estar en el mercado con precios competitivos, al igual que las importaciones al calzado brasileño, porque cada día les “roba terreno”.

El presidente de la Asociación de Peleteros de Cúcuta (Asopelecuc), Jimmhy Salazar, indicó que este sector no pide subsidios, sino condiciones justas para competir, crecer y generar empleo formal, como alivios tributarios y financieros, incentivos para exportar y protección frente al contrabando.

Lea aquí: Transformación en Venezuela abre oportunidades al sector inmobiliario de Cúcuta

“Somos una industria con tradición, capacidad productiva y potencial exportador. Con apoyo en formalización, innovación, control al contrabando y la competencia desleal y el acceso a mercados, podemos convertirnos en un motor de desarrollo para Norte de Santander y Colombia”, afirmó.

La directora ejecutiva de la Corporación de Industriales de Calzado y Similares (Corpoincal), María Fernanda Cadena, recordó que más de 2.000 empresas formales participan en esta actividad económica, las cuales genera miles de empleos y consolidando al departamento como uno de los principales centros productores de calzado del país. Por esto, la representante gremial solicitó al gobernante electo trabajar en:

Fortalecer los mecanismos de control aduanero y comercial para combatir el contrabando y la subfacturación de calzado, marroquinería e insumos. Crear una línea especial de crédito, cofinanciación e incentivos para la renovación tecnológica de las empresas manufactureras. Implementar el Programa Nacional de Formación de Mano de Obra para la Industria. Dar incentivos para la internacionalización en las pequeñas y medianas empresas. Crear el Programa Nacional de Compras Públicas para la Industria. Mantener y fortalecer las medidas arancelarias de defensa comercial frente a productos importados. Apoyar la creación de un Centro Nacional del Calzado y la Marroquinería en Norte de Santander. Impulsar medidas para la formalización empresarial, reducción de cargas administrativas y promoción de la sostenibilidad de la Mipymes.

Frontera abierta y más comercio binacional

La presidenta de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), Sandra Inés Guzmán, pidió a De la Espriella trabajar en cuatro frentes:

Despolitizar el comercio exterior. Tras años de cierres que devastaron la economía de Norte de Santander, la FITAC exige al Ejecutivo mantener la frontera abierta de forma permanente, independientemente de las tensiones diplomáticas o los cambios de gobierno en ambos países. “Esto no es del gobierno, sino de los empresarios que están vendiendo sus mercancías, proveyendo productos y generando desarrollo para los dos países”, apuntó Guzmán. Inclusión en mesas de decisión binacional. Se reclama activamente que el sector logístico y aduanero regional sea convocado a las mesas de negociación. Las agencias de aduana, transportadores y operadores logísticos son quienes realmente conocen la filigrana de la operación terrestre y técnica. Facilitación operativa y fluidez en medios de pago. Agilización de trámites aduaneros, garantías de seguridad vial, canales de comunicación directos y permanentes entre las aduanas de ambos países para coordinar los horarios de paso y homologar las exigencias documentales de la carga pesada, lo cual ayuda a mitigar el contrabando. Desarrollo de la Zona Franca de Cúcuta. Adecuar su infraestructura a las necesidades de la región, para promocionar la industria y el intercambio comercial binacional.

Infórmese: Tibú desafía la violencia y consolida su liderazgo palmero con expansión de cultivos

El director de la Región Oriente de la Cámara Colombo Venezolana, Víctor Méndez, dijo que la actual coyuntura con el vecino país muestra una gran oportunidad para potenciales inversionistas colombianos.

“Hay que tener en cuenta que la relación comercial con Venezuela está en un proceso de reconstrucción. Han ocurrido una serie de hechos importantes que han cambiado el panorama y hacen más estable y seguras todas las oportunidades de carácter económico y comercial, empezando por las medidas que el gobierno venezolano ha tomado: la promulgación de las leyes de hidrocarburos, de minería y dos en curso muy importantes del sector energético y laboral”, añadió.

Méndez resaltó que la administración de Estados Unidos ha tomado una serie de medidas, como el levantamiento de algunas sanciones al entidades del Estado venezolano, que favorecen el relacionamiento, los flujos y el servicio de corretaje de todo el sistema bancario y financiero internacional, especialmente en lo que respecta a giros para inversión, remesas, pago de importaciones y exportaciones..

“Es necesario que se mantenga, se fomente y se cuide la relación comercial; que haya inversión en la región, para convertirla en un hub logístico, porque las empresas del departamento son las llamadas a cubrir la demanda del mercado venezolano”, enfatizó.

El líder gremial precisó que, entre enero y abril de 2026, el comercio exterior entre las dos naciones alcanzó US$363 millones.

Turismo en tres ejes

La presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, señaló que, con el documento Visión Estratégica del Turismo 2026-2030, presentan al gobierno electo tres ejes fundamentales para potenciar el sector:

Consolidar al turismo como una política de Estado, mediante la construcción de un plan integral de seguridad en destinos y corredores turísticos, el fortalecimiento del Registro Nacional de Turismo (RNT) para combatir la informalidad y la reestructuración del Viceministerio de Turismo. Crear el Observatorio Nacional de Sostenibilidad y Capacidad de Carga Turística y la implementación de incentivos tributarios. Construir y mejorar la infraestructura y conectividad. Es prioritario acelerar la expansión tecnológica y física de los principales aeropuertos, promover la conectividad digital y universal en destinos emergentes y velar por la transparencia y estabilidad financiera de las empresas de transporte aéreo y terrestre.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion