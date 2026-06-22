ANIF pide al próximo Gobierno medidas urgentes para estabilizar las finanzas públicas

El centro de estudios económicos ANIF aseguró que el próximo gobierno recibirá una situación fiscal compleja con grandes retos para estabilizar las finanzas públicas.



El más reciente estudio elaborado por el centro de pensamiento económico señaló que el Gobierno nacional proyecta para 2026 un déficit primario de 2,1% del PIB y un déficit fiscal de 5,3% del PIB.

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Sin embargo, estos resultados dependen de la ejecución del gasto durante este año y de las obligaciones que se trasladen a la siguiente vigencia.



ANIF prevé un déficit primario de 3,3% del PIB y un déficit fiscal de 6,5% del PIB para 2026.



Además, el centro indicó que las decisiones que tome el Gobierno en lo que resta de su administración, sumado a la volatilidad internacional, podrían materializar aún más riesgos en materia fiscal.



Ante esta situación, ANIF pidió que la nueva administración que Gobierne Colombia durante los próximos cuatro años impulse medidas que permitan ajustar gastos e ingresos con el objetivo de estabilizar las finanzas del país.

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