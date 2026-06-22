Camacol ofrece trabajar con el nuevo Gobierno para reactivar la vivienda

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) felicitó a Abelardo de la Espriella por su elección como nuevo presidente electo del país y reiteró su intención de trabajar de manera articulada con el fin de reactivar el sector de la vivienda.



El gremio aseguró que la voluntad de los colombianos se manifestó en las urnas, lo que se evidenció en la amplia participación y el desarrollo pacifico de la jornada electoral.

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En este contexto, Camacol expresó su reconocimiento a la Registraduría e hizo un llamado a respetar el desarrollo del escrutinio y los resultados oficiales que certifiquen las autoridades competentes.



“Compartimos el llamado formulado por el presidente electo en su primer discurso: este es el momento de unir a Colombia. Superada la contienda electoral, el país tiene la oportunidad de recuperar la confianza, reactivar la inversión y retomar la senda de crecimiento que permita generar más empleo y oportunidades para los colombianos”, señaló.

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Además, el gremio de la vivienda reiteró su disposición de trabajar de manera técnica con el Gobierno con el objetivo de impulsar una agenda orientada al crecimiento económico, la generación de empleo formal, y el fortalecimiento de la inversión.



“La vivienda será también una aliada importante en los esfuerzos que se emprendan para impulsar el crecimiento económico, generar empleo y ampliar las oportunidades para millones de familias”, concluyó Camacol.

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