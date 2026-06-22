Video viral: oso andino sorprende a residentes en la sabana de Bogotá

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El registro se viralizó, en medio de la sorpresa de la comunidad que no había reportado antes una presencia tan cercana dentro de zonas internas del condominio. Sin embargo, durante este año las autoridades ambientales ya habían documentado avistamientos en zonas rurales de Villapinzón y en áreas cercanas al casco urbano de La Calera, donde incluso se trató el caso de un ejemplar juvenil desplazado a varios kilómetros de su área habitual.

Ante estos reportes, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha reiterado que estos desplazamientos responden a la cercanía del municipio con corredores biológicos que conectan ecosistemas de alta montaña, como los páramos asociados al sistema de Chingaza. En estos espacios, la fauna silvestre se mueve de forma natural, aunque cada vez con más frecuencia atraviesa zonas intervenidas por la expansión urbana y agrícola.

De acuerdo con especialistas ambientales citados por Caracol Radio, la fragmentación del hábitat ha modificado las rutas tradicionales del oso andino, obligándolo a buscar alimento o nuevos territorios en áreas donde antes no era común su presencia. La presión de condominios, vías y cultivos ha reducido los espacios continuos de bosque altoandino, aumentando la probabilidad de encuentros con comunidades humanas.

El oso andino cumple un papel clave en el equilibrio ecológico de la región, especialmente como dispersor de semillas en ecosistemas de montaña. A pesar de ello, es una de las especies más vulnerables del continente debido a la pérdida progresiva de su hábitat natural.

Tras la difusión del video, la autoridad ambiental informó que se activaron operativos de búsqueda para ubicar al ejemplar y guiarlo nuevamente hacia una zona protegida. También insistió en que la conducta de la ciudadanía es determinante para evitar riesgos durante este tipo de encuentros.

“El oso andino no representa una amenaza directa si no se siente acorralado”, explicó la entidad ambiental al medio nacional, al reiterar que cualquier intento de acercamiento, alimentación o persecución puede alterar su comportamiento y poner en riesgo tanto al animal como a las personas.

Tomado de El Colombiano.

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