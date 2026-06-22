Donald Trump invitó a De la Espriella a la Casa Blanca tras felicitarlo por su victoria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Trump apoyó al abogado de frente desde el 3 de junio, cuando publicó un mensaje en su cuenta Truth Social.

El 21 de junio, De la Espriella derrotó en el preconteo al candidato del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda. La victoria se dio por un estrecho margen de cerca de 250.000 votos, el más reñido en la historia del país. De la Espriella sacó 12.959.542 votos, el 49,66% del total. Cepeda sumó 12.708.712 apoyos, el 48,70%.

Ahora bien, Trump puso un mensaje de felicitación breve para el presidente electo: “Él ganó. GRANDE”, escribió, compartiendo una noticia de la victoria de De la Espriella.

Pero la felicitación no habría parado allí. Según informó Caracol Radio, Trump le habría pedido a De la Espriella que priorice la lucha contra el crimen, el fortalecimiento de la seguridad y el control de la migración.

Incluso, desde Washington D.C. se dijo, como reportó la emisora, que durante la conversación Trump se mostró feliz por los resultados electorales obtenidos por De la Espriella. De hecho, habría atribuido parte de la victoria a la afinidad de algunas de las propuestas del presidente electo con las políticas impulsadas por la administración Trump, así como a su apoyo.

No puede olvidarse que, durante la campaña, De la Espriella amenazó a los supuestos compradores de votos con sanciones de Estados Unidos como la lista Clinton o la revocatoria de visas. Ante eso, el propio subsecretario de Estado, Christopher Landau, se denominó a sí mismo “el Quitavisas”.

¿Visita a la Casa Blanca?

Al terminar la llamada, Trump habría invitado a De la Espriella en la Casa Blanca para tener una reunión. Sin embargo, todavía no hay fecha. Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro estuvo allí en febrero de este año.

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Lo que parece claro es que el gobierno de De la Espriella tendrá una relación estrecha con los Estados Unidos, país al que agradeció en su discurso de victoria. También habría cooperación con el “Escudo de las Américas”, una alianza que tienen los gringos con los gobiernos afines a la administración Trump.

Cabe recordar que De la Espriella es ciudadano norteamericano, por lo que fue criticado por sectores académicos y de exmagistrados sobre los conflictos de intereses que podría tener una presidencia suya. Sin embargo, su doble ciudadanía no está prohibida por la Constitución.

Otras felicitaciones: Bernie Moreno y Marco Rubio

Bernie Moreno, senador republicano de EE. UU. nacido en Bogotá, habría sido quien gestionó la llamada entre De la Espriella y Trump. Moreno fue observador internacional del proceso electoral para las dos vueltas presidenciales.

Y también felicitó al presidente electo. “Abelardo es un líder fuerte, un luchador y alguien que ama a su país. Sé que trabajará incansablemente para que Colombia vuelva a ser segura, fuerte y próspera. Será el presidente de todos los colombianos”, escribió en sus redes sociales.

A las felicitaciones se sumó la representante republicana de Florida, María Elvira Salazar: “Hoy los colombianos escribieron una nueva página en la historia de su país y enviaron un mensaje claro: la libertad, la seguridad y las oportunidades siguen siendo más fuertes que las ideas que han fracasado en nuestro hemisferio. ¡Lo mejor está por venir!”.

Y por último, pero no menos importante, el secretario de Estado, Marco Rubio, quien también conversó con De la Espriella.

“Acabo de hablar con el presidente electo colombiano Abelardo de la Espriella para felicitarlo por su victoria electoral. La administración Trump espera con ansias trabajar de manera cercana con su próximo gobierno para avanzar en cooperación de seguridad regional, acabar con la inmigración ilegal a los Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos. Los mejores días de Colombia están por venir”, dijo Rubio.

Tomado de El Colombiano.

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