Líderes políticos de Colombia y del exterior reaccionaron a los resultados de la segunda vuelta presidencial

El preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil dio como ganador a Abelardo de la Espriella frente a Iván Cepeda, en una de las contiendas más cerradas de los últimos años.

Colombia eligió este domingo 21 de junio a su próximo presidente en una jornada que movilizó a más de 26,3 millones de ciudadanos. Tras el cierre de las urnas, a las 4:00 de la tarde, la autoridad electoral inició el procesamiento de los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Con el 99,86 % de las mesas informadas, la Registraduría reportó que Abelardo de la Espriella obtuvo 12.944.441 votos, equivalentes al 49,65 % del total.

Su contendor, Iván Cepeda, alcanzó 12.697.154 sufragios, correspondientes al 48,70 %, en una disputa definida por un margen inferior al uno por ciento.

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Alcalde de Cúcuta y gobernador de Norte de Santander

felicitaron al virtual presidente electo

Tras consolidarse la ventaja de De la Espriella en el preconteo, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, enviaron mensajes de felicitación al candidato ganador.

A través de sus redes sociales, Acevedo destacó el papel de la democracia y expresó su disposición para trabajar con el nuevo Gobierno.

“Felicitamos al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. La democracia se fortalece cuando la voluntad de los ciudadanos se expresa en las urnas”, escribió. El mandatario municipal añadió que espera construir una agenda conjunta para impulsar proyectos en beneficio de Cúcuta.

Por su parte, Villamizar felicitó a Abelardo de la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y manifestó la disposición del departamento para trabajar de manera articulada con la nueva administración.

“Desde Norte de Santander expresamos nuestra buena disposición de trabajar por el bienestar de las comunidades y el desarrollo de la región”, señaló.