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Líderes políticos de Colombia y del exterior reaccionaron a los resultados de la segunda vuelta presidencial
La mayoría de reacciones de políticos locales, nacionales e internacionales le piden al presidente electo liderar un país de unidad para acabar con la polarización.
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orlando.carvajal
Centenares de cucuteños, simpatizantes de Abelardo de la Espriella celebraron anoche en El Malecón/Foto: Carlos Ramírez
La opinión
La Opinión
Lunes, 22 de Junio de 2026

El preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil dio como ganador a Abelardo de la Espriella frente a Iván Cepeda, en una de las contiendas más cerradas de los últimos años.

Colombia eligió este domingo 21 de junio a su próximo presidente en una jornada que movilizó a más de 26,3 millones de ciudadanos. Tras el cierre de las urnas, a las 4:00 de la tarde, la autoridad electoral inició el procesamiento de los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Con el 99,86 % de las mesas informadas, la Registraduría reportó que Abelardo de la Espriella obtuvo 12.944.441 votos, equivalentes al 49,65 % del total.

Su contendor, Iván Cepeda, alcanzó 12.697.154 sufragios, correspondientes al 48,70 %, en una disputa definida por un margen inferior al uno por ciento.

Lea aquí: Gremios felicitan a Abelardo de la Espriella tras imponerse en el preconteo y piden unidad nacional

Alcalde de Cúcuta y gobernador de Norte de Santander
felicitaron al virtual presidente electo

Tras consolidarse la ventaja de De la Espriella en el preconteo, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, enviaron mensajes de felicitación al candidato ganador.

A través de sus redes sociales, Acevedo destacó el papel de la democracia y expresó su disposición para trabajar con el nuevo Gobierno.

“Felicitamos al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. La democracia se fortalece cuando la voluntad de los ciudadanos se expresa en las urnas”, escribió. El mandatario municipal añadió que espera construir una agenda conjunta para impulsar proyectos en beneficio de Cúcuta.

Por su parte, Villamizar felicitó a Abelardo de la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y manifestó la disposición del departamento para trabajar de manera articulada con la nueva administración.

“Desde Norte de Santander expresamos nuestra buena disposición de trabajar por el bienestar de las comunidades y el desarrollo de la región”, señaló.

Hasta altas horas de la noche duró la celebración de los simpatizantes de Abelardo de la Espriella/Foto Carlos Ramírez/La Opinión
 
“¡Tenemos presidente!”, celebraron dirigentes de Defensores de la Patria

El diputado Diego González, coordinador de la campaña de Abelardo de la Espriella en Norte de Santander, agradeció a Dios y a los electores por el respaldo obtenido en las urnas.

El dirigente sostuvo que el departamento volvió a convertirse en uno de los principales bastiones electorales del candidato ganador y expresó su expectativa de que el nuevo Gobierno responda con inversión, obras y mejores condiciones de seguridad para la región.

Ernesto Samper pidió un acuerdo de unidad nacional

El expresidente Ernesto Samper destacó la participación ciudadana y señaló que el país necesita superar la polarización.

Samper respaldó la decisión de Iván Cepeda de esperar los escrutinios oficiales antes de reconocer el resultado y llamó a construir un acuerdo de unidad nacional sobre las reformas y temas prioritarios para el futuro del país.

El país no puede seguir partido, polarizado y enfrentado en dos bandos”, manifestó.

Lea también: Petro denuncia formularios E-14 sin firmas y pide esperar los escrutinios para definir al presidente

Cambio Radical felicitó al ganador

En un comunicado, Cambio Radical felicitó a Abelardo de la Espriella por los resultados obtenidos y aseguró que la votación representa un mensaje de los ciudadanos frente al rumbo que tomó el país durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Álvaro Uribe destacó la victoria de De la Espriella

El expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo resultaron vencedores frente a Iván Cepeda y les deseó éxitos en la conducción del país.

Juan Manuel Santos llamó a rodear las instituciones

El expresidente Juan Manuel Santos felicitó al virtual mandatario electo y afirmó que es momento de promover la unidad nacional y fortalecer las instituciones democráticas.

César Gaviria pidió respeto por el resultado

El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, felicitó a De la Espriella y señaló que el resultado expresado en las urnas debe respetarse.

Lea además: La encuesta del Centro Nacional de Consultoría fue la más cercana a los resultados de la segunda vuelta

Agregó que el nuevo mandatario tendrá la responsabilidad de gobernar para todos los colombianos, independientemente de las preferencias políticas.

Paloma Valencia destacó la defensa de la libertad económica

La senadora Paloma Valencia felicitó a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo y expresó su deseo de que el nuevo Gobierno impulse el crecimiento económico y fortalezca las libertades individuales.

El alcalde Jorge Acevedo y la Policía comandaron un escuadrón para evitar desórdenes tras la jornada electoral que dio como ganador a Abelardo de la Espriella./Foto Carlos Ramírez

Reacciones internacionales Donald Trump: “Ganó en grande”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó sobre las 8:00 de la noche a los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial.

En un breve mensaje publicado en sus redes sociales escribió: “He won, big” (“Ganó en grande”).

El secretario de Estado, Marco Rubio, informó posteriormente que sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo.

“Acabo de hablar con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para felicitarlo por su victoria electoral”, indicó.

Rubio agregó que la administración estadounidense espera trabajar conjuntamente con el próximo Gobierno en asuntos relacionados con la seguridad regional, la migración y el fortalecimiento de las relaciones económicas.

Lea además: Abelardo de la Espriella busca convertir la seguridad en motor de inversión para Norte de Santander

Javier Milei: “El León y el Tigre rugen en Latinoamérica”

El presidente argentino, Javier Milei, felicitó a Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales.

“Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, escribió.

Además, acompañó su mensaje con la frase: “El León y el Tigre rugen en Latinoamérica”.

María Corina Machado destacó el compromiso con la libertad

La líder opositora venezolana María Corina Machado también envió un mensaje de felicitación al presidente electo.

“Hoy Colombia ha hablado con fuerza, esperanza y determinación, reafirmando su compromiso con la libertad, la democracia y la paz”, expresó.

La dirigente venezolana aseguró que espera que ambos países fortalezcan su cooperación y trabajen conjuntamente por la prosperidad y la seguridad de sus ciudadanos.

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