Abelardo de la Espriella busca convertir la seguridad en motor de inversión para Norte de Santander

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, centra su plan de gobierno en la recuperación de la seguridad como eje para combatir delitos como el secuestro y la extorsión, considerados por su campaña como obstáculos para la inversión y la generación de empleo. Entre sus principales apuestas para Norte de Santander figuran la recuperación del Catatumbo, la erradicación de cultivos ilícitos, el fortalecimiento de la Fuerza Pública y la eliminación de las estructuras armadas ilegales que operan en la región.
Asimismo, propone culminar proyectos estratégicos de infraestructura vial para mejorar la competitividad regional y fortalecer la conexión del departamento con el resto del país. Otro de los pilares de su programa es la dinamización del comercio binacional con Venezuela, apoyada en una estrecha relación con el gobierno de Estados Unidos. A ello se suman reformas en salud, apoyo al sector agropecuario y beneficios tributarios para estimular la actividad empresarial y el desarrollo social.
Infraestructura vial moderna
La propuesta de Abelardo de la Espriella para Norte de Santander contempla el fortalecimiento de la infraestructura vial como herramienta para impulsar la competitividad y mejorar la conectividad con otras regiones del país.
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Entre las obras priorizadas se encuentra la culminación de la doble calzada Pamplona-Bucaramanga, proyecto que conectaría de manera más eficiente a Cúcuta con el interior del país.
Según el candidato, esta iniciativa fue descartada por el actual gobierno, por lo que plantea retomarla y concluirla durante su administración.
De igual manera, propone la construcción de una autopista entre Cúcuta y Ocaña que facilite el transporte de mercancías, promueva el turismo y fortalezca la conexión con la región Caribe.
Salud en orden
El candidato De la Espriella asegura que uno de los primeros objetivos de su eventual gobierno será estabilizar el sistema de salud durante los primeros 90 días de gestión.
De la Espriella sostiene que el sector enfrenta problemas estructurales y una deuda superior a los 40 billones de pesos, situación que, según afirma, afecta la prestación de servicios médicos en todo el país.
Para atender esta problemática, plantea una inyección inmediata de recursos con el propósito de garantizar el suministro de medicamentos, la continuidad de los tratamientos y el pago a médicos, enfermeros y demás trabajadores del sector salud.
La propuesta contempla destinar 10 billones de pesos para estabilizar financieramente el sistema y atender las necesidades más urgentes de los usuarios.
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Apoyo a los jóvenes y fortalecimiento de la educación
La educación y la generación de oportunidades para los jóvenes constituyen otro de los ejes de la propuesta presidencial.
El candidato plantea transformar a los llamados “ninis” —jóvenes que ni estudian ni trabajan— en una generación con acceso a educación y empleo mediante una estrategia basada en formación académica, tecnología y vinculación laboral.
Entre las iniciativas se encuentra el programa Universidad a la Casa, que busca implementar un modelo de educación virtual gratuita certificada por el Ministerio de Educación, acompañado de la entrega de equipos de cómputo y conectividad para formar a los estudiantes en áreas de alta demanda como robótica e inteligencia artificial.
Asimismo, propone fortalecer el Icetex y el SENA, recuperar programas de becas fundamentados en el mérito académico y ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior.
En materia laboral, contempla incentivos para las empresas que contraten jóvenes en su primer empleo mediante subsidios y alivios en costos parafiscales.
También plantea nuevas modalidades de vinculación laboral, incluyendo esquemas por horas, por proyectos y modelos híbridos, con el propósito de facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral y promover el emprendimiento.
Un Norte Seguro
La seguridad constituye el eje central de la propuesta de gobierno de Abelardo de la Espriella para Norte de Santander.
El candidato plantea una estrategia integral orientada a reducir delitos como el secuestro, la extorsión y el homicidio, fenómenos que, según señala, afectan a comerciantes, empresarios y ciudadanos en distintas zonas del departamento.
De la Espriella sostiene que una de sus primeras decisiones sería desmontar la política de Paz Total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, al considerar que no ha generado resultados efectivos en materia de seguridad.
Entre sus propuestas figura la construcción de diez megacárceles inspiradas en el modelo penitenciario implementado en El Salvador, destinadas a la reclusión de integrantes de organizaciones criminales que no se sometan a la justicia.
Asimismo, plantea la eliminación de más de 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos mediante una combinación de erradicación manual, sustitución y fumigación.
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Otro de los componentes de su estrategia es la modernización de la Fuerza Pública, tanto en capacidades operativas como institucionales.
La propuesta también contempla la creación de un bloque especial de búsqueda contra la extorsión y la conformación de grupos de apoyo a la seguridad integrados por veteranos y reservistas para fortalecer la vigilancia en los barrios.
Frontera y comercio binacional
La propuesta para Norte de Santander incluye una estrategia de fortalecimiento del comercio fronterizo con Venezuela.
El candidato considera que la recuperación de la actividad económica binacional será uno de los principales motores de crecimiento para la región y sostiene que una relación cercana con Estados Unidos facilitaría este propósito.
Según la campaña, el fortalecimiento de las relaciones con la administración estadounidense y con un eventual gobierno de transición en Venezuela permitiría dinamizar el intercambio comercial entre ambos países.
La iniciativa busca recuperar los niveles de integración económica que históricamente caracterizaron la relación comercial entre Norte de Santander y el vecino país.
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Control migratorio
En materia migratoria, De la Espriella propone reforzar el cumplimiento de las normas colombianas por parte de la población migrante.
La propuesta contempla mayores controles y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para garantizar el respeto a la legislación nacional, al tiempo que plantea sanciones para quienes incurran en actividades ilícitas.
Economía y desregulación
En el ámbito económico, el candidato plantea una reducción de impuestos, la eliminación de trámites y regulaciones que considera innecesarios y la reorganización de entidades estatales para mejorar la eficiencia administrativa.
La propuesta busca facilitar la creación de empresas, estimular la inversión privada y promover la generación de empleo formal en Norte de Santander.
Según el programa de gobierno, estas medidas permitirían crear un entorno más favorable para la actividad productiva y fortalecer el desarrollo económico del departamento.
Recuperación del Catatumbo
La recuperación del Catatumbo ocupa un lugar central dentro de la propuesta de gobierno del candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella.
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El candidato considera que la presencia de cultivos ilícitos y organizaciones armadas ilegales constituye uno de los principales factores de violencia en la región.
Por esta razón, plantea una estrategia de erradicación de cultivos de coca acompañada de programas de sustitución productiva que permitan a las familias campesinas acceder a actividades económicas legales y sostenibles.
La propuesta contempla impulsar cultivos como cacao, palma, coco y café, dependiendo de las características de cada territorio, con el objetivo de generar alternativas económicas para las comunidades que actualmente dependen de la economía cocalera.
Según el candidato, la recuperación del Catatumbo debe combinar la aplicación de la ley con inversión social y presencia institucional en zonas históricamente afectadas por el conflicto y el abandono estatal.
Asimismo, plantea la eliminación de más de 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos mediante una combinación de erradicación manual, sustitución y fumigación.
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