Abelardo de la Espriella busca convertir la seguridad en motor de inversión para Norte de Santander

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, centra su plan de gobierno en la recuperación de la seguridad como eje para combatir delitos como el secuestro y la extorsión, considerados por su campaña como obstáculos para la inversión y la generación de empleo. Entre sus principales apuestas para Norte de Santander figuran la recuperación del Catatumbo, la erradicación de cultivos ilícitos, el fortalecimiento de la Fuerza Pública y la eliminación de las estructuras armadas ilegales que operan en la región.

Asimismo, propone culminar proyectos estratégicos de infraestructura vial para mejorar la competitividad regional y fortalecer la conexión del departamento con el resto del país. Otro de los pilares de su programa es la dinamización del comercio binacional con Venezuela, apoyada en una estrecha relación con el gobierno de Estados Unidos. A ello se suman reformas en salud, apoyo al sector agropecuario y beneficios tributarios para estimular la actividad empresarial y el desarrollo social.

Infraestructura vial moderna

La propuesta de Abelardo de la Espriella para Norte de Santander contempla el fortalecimiento de la infraestructura vial como herramienta para impulsar la competitividad y mejorar la conectividad con otras regiones del país.

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Entre las obras priorizadas se encuentra la culminación de la doble calzada Pamplona-Bucaramanga, proyecto que conectaría de manera más eficiente a Cúcuta con el interior del país.

Según el candidato, esta iniciativa fue descartada por el actual gobierno, por lo que plantea retomarla y concluirla durante su administración.

De igual manera, propone la construcción de una autopista entre Cúcuta y Ocaña que facilite el transporte de mercancías, promueva el turismo y fortalezca la conexión con la región Caribe.