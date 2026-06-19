Colegios de bachillerato internacional se reunirán para mostrar proyectos de estudiantes con impacto social

En un contexto marcado por los cambios tecnológicos, sociales y ambientales, la educación enfrenta hoy el reto de preparar a las nuevas generaciones para desenvolverse en un mundo cada vez más dinámico e incierto. Más allá de los modelos tradicionales centrados en la memorización, distintos enfoques educativos han comenzado a priorizar habilidades como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la capacidad de resolver problemas reales desde edades tempranas. Dentro de estas tendencias, programas como el Programa de la Escuela Primaria (PEP) – PrimaryYearsProgramme (PYP) en inglés – del Bachillerato Internacional (IB) han ganado gran relevancia.

En este contexto, durante el mes de junio se realizará en The English School la PYP Exhibition, un evento que reunirá a docentes, familias y representantes de distintos colegios IB alrededor de la presentación de proyectos desarrollados por estudiantes de grado 4.º Las iniciativas surgen de procesos de investigación alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) creados por las Naciones Unidas, en los que los alumnos analizan problemáticas reales y desarrollan propuestas orientadas a generar un impacto positivo.

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Más que una exposición académica, la PYP Exhibition representa el momento culminante del proceso formativo de los estudiantes dentro del PEP. A lo largo de varios meses, los alumnos identifican temas alineados con sus intereses, crean sus propias líneas de indagación y construyen un producto final que refleja sus hallazgos, reflexiones y propuestas. Durante este proceso, fortalecen habilidades como la investigación, la comunicación, la creatividad y la capacidad para resolver problemas de manera autónoma.

La PYP Exhibition se desarrollará durante dos jornadas consecutivas, con actividades dirigidas a diferentes públicos. Los estudiantes presentarán sus proyectos de investigación ante los asistentes y participarán en presentaciones musicales y muestras de drama como parte de la experiencia integral del evento. Una jornada estará dirigida a estudiantes y profesores invitados de otros colegios IB, promoviendo un espacio de intercambio académico y colaboración entre comunidades educativas. La segunda jornada estará enfocada en la comunidad de The English School, incluyendo familias, estudiantes, docentes y mentores, y concluirá con la entrega de diplomas, reconocimientos y regalos a los proyectos más destacados.

“El PEP integra distintas áreas del conocimiento a través de un aprendizaje transdisciplinario, permitiendo que los estudiantes comprendan cómo se relacionan las diferentes disciplinas en la vida cotidiana. Gracias a este enfoque integral, el PEP se ha consolidado como una propuesta educativa innovadora orientada a formar niños capaces de adaptarse, aprender y generar un impacto positivo en su entorno. Este modelo se apoya en distintos elementos que buscan fortalecer tanto el desarrollo académico como las habilidades humanas de los estudiantes”, aseguró Antoine Dubois, líder de la PYP Exhibition de The English School.

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Entre los aspectos que destacan dentro de este enfoque educativo, Dubois resaltó los siguientes:

Desarrollo integral desde la curiosidad y los valores: aprovecha la curiosidad natural de los niños para fortalecer habilidades y valores que impulsan su crecimiento personal, social y cognitivo. Aprendizaje conectado con el mundo real: integra distintas áreas del conocimiento para que los estudiantes comprendan cómo se relacionan los diferentes campos del saber en la vida cotidiana. Formación de estudiantes autónomos: promueve que los alumnos sean protagonistas de su aprendizaje, fortaleciendo su iniciativa, capacidad de decisión y autogestión. Preparación para un entorno global y multicultural: impulsa un modelo de inmersión lingüística y multicultural que fomenta una mentalidad abierta e internacional desde edades tempranas. Aprendizaje con impacto y propósito social: motiva a los estudiantes a utilizar sus conocimientos para generar acciones positivas en su entorno social y ambiental. Desarrollo de habilidades para el siglo XXI: fomenta la autonomía, el pensamiento crítico, la investigación, la comunicación y la colaboración desde edades tempranas, mientras fortalece valores y habilidades humanas orientadas a formar estudiantes íntegros, reflexivos y con mentalidad global.

“En colegios como The English School, el PEP se implementa a partir de su propósito institucional, el cual busca integrar el marco del Bachillerato Internacional con experiencias académicas y formativas, las cuales están orientadas a desarrollar estudiantes íntegros, abiertos al mundo y socialmente responsables. Como ejemplo, hay iniciativas como la PYP Exhibition, TESMUN Junior o Green Day, entre otras actividades culturales y académicas, que conectan el aprendizaje con situaciones reales y que fortalecen habilidades como el pensamiento crítico, la empatía y la conciencia global. Además, los alumnos de Años Iniciales y Primaria se forman en un entorno trilingüe con clases en inglés, español y francés, acompañados por docentes nacionales e internacionales”, añadió Dubois.

En definitiva, en un contexto global que exige nuevas formas de aprender, pensar y actuar, modelos educativos como el Programa de la Escuela Primaria (PEP) evidencian la importancia de transformar la educación desde las primeras etapas de formación. A su vez, iniciativas como la PYP Exhibition reflejan cómo la educación puede trascender el aula y preparar a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

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