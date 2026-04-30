Gobierno publica decreto que busca modernizar el servicio de taxi

El Ministerio de Transporte publicó para comentarios un decreto que establece una actualización de la regulación del servicio de transporte taxi, con la que se busca eliminar barreras administrativas y fortalecer los derechos de los conductores.



La institución indicó que la actualización de la normativa implementa medidas orientadas a simplificar trámites, mejorar las condiciones de operación del sector y fortalecer la calidad del servicio para millones de usuarios en todo el territorio nacional.

Lea: “Apagar cualquier intento de incendiar el resultado electoral”, el llamado del procurador al país

Ente los principales cambios que propone la norma se encuentra la posibilidad de prestar servicio entre municipios contiguos sin necesidad de tramitar la Planilla Única de Viaje Ocasional, salvo en aquellos casos donde una autoridad competente demuestre técnicamente afectaciones a la oferta y demanda del servicio.



“Estamos modernizando una regulación que debía ponerse al día con las necesidades reales de conductores, propietarios y usuarios. Esta actualización elimina trámites innecesarios, fortalece derechos, mejora la transparencia y nos permite avanzar hacia un servicio de taxi más eficiente, seguro y acorde con los desafíos de movilidad que hoy tiene Colombia”, indicó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.



Otra de las medidas es la eliminación de la exigencia de paz y salvo como requisito para adelantar trámites de tránsito y transporte y prohíbe cobros asociados a la desvinculación de vehículos, la expedición de tarjetas de operación, la Planilla Única de Viaje Ocasional o servicios que no hayan sido efectivamente prestados.

Le puede interesar: El Aro y La Granja: la investigación que lleva a Uribe a responder ante la Fiscalía casi 30 años después

Además, con el fin de garantizar mayor transparencia en los pagos, las empresas deberán entregar mensualmente extractos detallados y gratuitos con la información de los cobros y pagos asociados a cada vehículo.



En materia de asignación de nuevas matrículas, el decreto establece que los conductores con experiencia que no son propietarios recibirán puntajes adicionales por cada año de permanencia en la actividad, ampliando sus oportunidades de acceder a la propiedad de un vehículo.



Por su parte el Ministerio destacó que durante la realización de eventos masivos, espectáculos públicos o actividades de alta afluencia de personas, las autoridades competentes deberán habilitar y señalizar zonas especiales para taxis, con el fin de garantizar una movilidad segura, eficiente y organizada.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .