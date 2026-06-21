Abelardo de la Espriella se declara ganador tras superar a Iván Cepeda en el preconteo

En una de las elecciones más reñidas de la historia reciente de Colombia, el abogado penalista Abelardo de la Espriella se declaró este domingo presidente electo del país luego de que el conteo preliminar de votos lo ubicara por delante del candidato de izquierda, Iván Cepeda, por menos de un punto porcentual.

El líder del movimiento Defensores de la Patria utilizó su cuenta personal en la red social X para asumir la victoria antes de la oficialización de los resultados por parte de las autoridades electorales.

“Presidente electo de Colombia por el movimiento Defensores de la Patria. Padre y Esposo. Patriota. Abogado. Empresario. Firme por la Patria”, señala la descripción de la cuenta @ABDELAESPRIELLA en la plataforma.

“Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa para nuestro país, una etapa construida sobre la voluntad libre y democrática de millones de ciudadanos que decidieron creer en una Colombia grande, segura, próspera y llena de oportunidades”, escribió De la Espriella en su cuenta de X y anunció que esta noche recorrerán Barranquilla en ‘la Caravana de la Esperanza’ para celebrar el triunfo.

La proclamación se produjo en medio de un ambiente de expectativa nacional debido a la estrecha diferencia entre los dos candidatos que disputaron la segunda vuelta presidencial.

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¿Cuántos votos obtuvo Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales?

De acuerdo con el conteo preliminar, con el 99,91 % de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella alcanzó 12.950.642 votos, equivalentes al 49,65 % de la votación total.

Por su parte, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y respaldado por el presidente Gustavo Petro, sumó 12.702.592 sufragios, correspondientes al 48,70 %.

La diferencia entre ambos aspirantes es de apenas 248.050 votos, lo que representa una ventaja de 0,95 puntos porcentuales para De la Espriella.

Tras conocerse los resultados preliminares, la congresista republicana estadounidense María Elvira Salazar compartió un video en X en el que el candidato afirmó: “Hoy Colombia ganó su partido más importante y para ganar el futuro y para resolver los problemas de Colombia necesitamos establecer una alianza muy cercana con los Estados Unidos”.

Pese a la autoproclamación del candidato, las autoridades electorales deberán concluir el proceso de escrutinio para confirmar oficialmente el resultado de la elección presidencial.

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