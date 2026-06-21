Menos de 250 mil votos separan a De la Espriella y Cepeda en una de las elecciones más reñidas de Colombia

Cuando la Registraduría Nacional se acerca al 100 % de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella mantiene la ventaja en la segunda vuelta presidencial y se perfila como el nuevo presidente de Colombia, aunque la contienda deja uno de los resultados más cerrados de los últimos años.

De acuerdo con el más reciente reporte de la autoridad electoral, con el 99,92 % de las mesas informadas (121.931 de 122.020), De la Espriella suma 12.951.386 votos, equivalentes al 49,65 % del total, mientras que Iván Cepeda alcanza 12.702.941 sufragios, correspondientes al 48,70 %.

La diferencia entre ambos candidatos es de 248.445 votos, una de las más estrechas registradas en una elección presidencial reciente, reflejando la profunda polarización política del país.

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Aunque De la Espriella llegó a superar los 400.000 votos de ventaja en los primeros boletines del preconteo, el margen se redujo progresivamente con el ingreso de los resultados de las últimas mesas, especialmente de regiones donde Cepeda obtuvo un mayor respaldo electoral.

En la primera vuelta presidencial, De la Espriella había obtenido 10.361.499 votos frente a los 9.688.361 de Cepeda, una diferencia cercana a los 700.000 sufragios.

Con el preconteo prácticamente consolidado, De la Espriella mantiene una ventaja que lo perfila como ganador de la elección presidencial. Sin embargo, el resultado oficial deberá ser certificado mediante los escrutinios, el proceso que tiene validez jurídica para declarar formalmente al próximo presidente de la República.

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