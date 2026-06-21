MOE reporta jornada electoral tranquila, pero advierte irregularidades en puestos de votación

La Misión de Observación Electoral (MOE) entregó su primer informe sobre el desarrollo de la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio y destacó que, hasta las 10:00 de la mañana, la jornada se desarrollaba de manera tranquila en la mayor parte del país.

La organización resaltó la articulación entre el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para garantizar la instalación de los puestos de votación, especialmente en las zonas rurales, y aseguró que mantiene un intercambio permanente de información con las autoridades electorales.

La MOE desplegó observadores en 31 departamentos del país, quienes realizaron seguimiento en 1.868 mesas ubicadas en 1.401 puestos de votación. Entre los hallazgos reportados se identificaron casos de jurados y testigos electorales que portaban elementos asociados a campañas políticas. Aunque la organización señaló una disminución frente a la primera vuelta, insistió en la necesidad de reforzar los controles para garantizar la neutralidad durante la jornada.

En materia de inclusión, la MOE advirtió que el 62,6 % de los puestos observados no contaba con afiches informativos sobre los protocolos dirigidos a personas trans y con discapacidad. Además, reportó que dos observadores trans manifestaron haber recibido comentarios o tratos discriminatorios durante el ejercicio de observación.

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La organización también alertó sobre dificultades de accesibilidad para personas con discapacidad. Según el informe, el 80,8 % de los puestos observados no cuenta con condiciones adecuadas para facilitar la movilidad autónoma y en el 91,3 % no se identificaron cubículos con ajustes razonables.

En cuanto al orden público, la MOE informó sobre la incineración de un bus de transporte intermunicipal en la vía Popayán-Cali, en zona rural de Santander de Quilichao. No obstante, indicó que la rápida reacción de las autoridades permitió evitar afectaciones a la logística electoral y que los puestos de votación del municipio fueron instalados con normalidad.

A través de la plataforma Pilas con el Voto, la organización recibió 87 reportes ciudadanos sobre posibles irregularidades electorales provenientes de 19 departamentos, 39 municipios, Bogotá e incluso un reporte desde Italia.

De acuerdo con el informe, el 28,7 % de las denuncias está relacionado con situaciones que podrían afectar la libertad del voto, como presuntas presiones a comunidades y trabajadores, compra de votos y solicitudes de fotografías de la tarjeta electoral para verificar el sufragio. Otro 27,5 % corresponde a posibles irregularidades cometidas por jurados de votación, mientras que el 24,1 % está asociado a presuntos incumplimientos de las restricciones sobre propaganda política durante la jornada.

La MOE también reportó que el 16 % de las alertas ciudadanas se relaciona con problemas en el funcionamiento de los puestos de votación, entre ellos acompañamientos indebidos en los cubículos, fallas en el servicio de energía y restricciones a la labor de testigos electorales.

Por otra parte, la organización manifestó preocupación por el tono de la conversación política en redes sociales. Según su monitoreo digital, persisten mensajes con altos niveles de hostilidad, discursos ofensivos y narrativas de fraude electoral que, en algunos casos, incluyen llamados a desconocer los resultados y promover movilizaciones.

Finalmente, la MOE hizo un llamado a la ciudadanía y a las campañas presidenciales para rechazar cualquier manifestación de violencia en la discusión política y verificar la información que se comparte a través de redes sociales.

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