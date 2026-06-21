La indebida participación en política, otra protagonista en la campaña

Aunque las autoridades nacionales y en particular la Procuraduría General de la Nación tuvieron prendidas las alarmas para evitar la participación indebida de los funcionarios públicos en política, la campaña de la elección presidencial que se cumple hoy domingo dejó cerca de 200 investigados y en particular 13 suspendidos.



Hasta el sábado, en total la Procuraduría tiene abiertos 192 procesos disciplinarios, de los cuales 67 son procesos en investigación disciplinaria, 126 proceso en indagación previa, como también la sanción de 13 más, entre ellos a la presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la representante Gloria Arizabaleta.



El más reciente caso fue el del personero de Curumaní (Cesar), Rober Fabian Rosado, a quien la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar lo investiga por una publicación de una noticia en un portal regional en la que presuntamente se visualiza al funcionario en una fotografía con la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro; al parecer, con frases alusivas a su cercana amistad y la admiración por su trabajo en la nación.



A lo largo de esta estrategia del procurador, Gregorio Eljach, para evitar la participación en política de funcionarios, se tienen investigaciones en proceso incluso contra siete ministros, entre ellos el de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; Trabajo, Antonio Sanguino; e Interior, Armando Benedetti.



Sin embargo, entre los funcionarios que fueron suspendidos por hacer el proselitismo político está el del embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, quien, de acuerdo a lo dispuesto por la Procuraduría, habría participado en política a través de sus redes sociales, hecho suficiente para apartarlo de sus funciones hasta que pase la contienda de segunda vuelta.

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Otro suspendido fue el hoy exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres Carlos Carrillo, quien en concepto de la Procuraduría igualmente participó en política. Tras la suspensión el exfuncionario renunció para irse a apoyar la campaña del candidato Iván Cepeda.



En la lista de quienes igualmente cruzaron la línea de la indebida participación en política estuvieron los embajadores Luis Ernesto Vargas, en OEA; Milton Rengifo, embajador en Venezuela; José Roberto Acosta, en Argentina; Luis Fernando Medina, ante la Ocde; Jhenifer Mojica, en la FAO; Daniel Prado, en Bélgica; y Elizabeth García en Bolivia.



En el grupo de suspendidos igualmente está la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, quien en una entrevista con un medio local de ese país se pronunció en favor del candidato del Pacto Histórico.



“Desde que iniciamos la campaña de no a la indebida participación en política por servidores públicos, el número de quejas diarias ha venido descendiendo, cada vez son menos las quejas que llegan día a día. Hemos venido abriendo investigaciones preliminares, en algunas investigaciones disciplinarias propiamente”, resaltó Eljach.



Indicó que durante este tiempo, tras las quejas presentadas, se recopilaban pruebas, que fue dificultad más notoria porque llegaron videos, fotos, audios, pero que en criterio del funcionario, esos insumos “sin mayor acompañamiento probatorio, entonces eso nos implica pues hacer un esfuerzo adicional para recaudar la prueba que es indispensable para poder continuar”.



El Procurador planteó que “lo que sí sentimos es que hay como una especie de precaución de los servidores públicos y se andan cuidando y ya no están haciendo lo que se veía en la información que sucedía hace un mes y medio, dos meses atrás”.

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