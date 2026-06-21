Iván Cepeda Castro: por un Norte de Santander digno

El candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, Iván Cepeda Castro, propone fortalecer los programas del gobierno de Gustavo Petro que han generado resultados en Norte de Santander e impulsar nuevas iniciativas en seis sectores considerados prioritarios para consolidar el desarrollo comercial, industrial y de infraestructura de la región. Estas son las propuestas que plantea para el departamento en caso de ser elegido presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.



Comercio y desarrollo económico

El gobierno de Gustavo Petro dio pasos importantes en la recuperación de las relaciones comerciales con Venezuela y la reactivación de la frontera, tras más de siete años de cierre total. En 2024, el intercambio comercial binacional alcanzó los 1.200 millones de dólares, mientras que en 2025 se contabilizaron alrededor de 1.170 millones de dólares. De las 228 nuevas empresas que abrieron en Cúcuta durante el primer semestre de 2025, el 95 % (217) son de origen venezolano, lo que evidencia la dinámica de integración económica impulsada por el Gobierno nacional.

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Sobre esta base, la propuesta contempla profundizar una estrategia de desarrollo económico que convierta al departamento en el principal corredor logístico, comercial e industrial entre Colombia y Venezuela. Para ello, se impulsarán líneas de crédito para pequeños y medianos empresarios, el fortalecimiento de las cadenas agroindustriales, la modernización de la infraestructura fronteriza y el apoyo a las economías populares, con el propósito de generar empleo formal y nuevas oportunidades productivas en todo el territorio.



Seguridad humana integral

Frente a las complejas dinámicas de inseguridad en Norte de Santander, el gobierno del presidente Gustavo Petro implementó diversas medidas. Mediante el Decreto 062 de 2025 se declaró el Estado de Conmoción Interior en Cúcuta y el Catatumbo, expidiendo 16 resoluciones para restringir insumos utilizados en el narcotráfico y desplegando 1.150 soldados adicionales junto con 500 comandos policiales, lo que permitió la destrucción de 45 laboratorios de cocaína.

Para combatir la delincuencia urbana y las nuevas modalidades de violencia asociadas al uso de drones, el Ministerio de Defensa dotó a las tropas con 22 vehículos blindados, tecnología antidrones y 300 nuevos policías para la frontera. Estas acciones se articularon con un plan binacional con Venezuela orientado a desmantelar estructuras criminales transnacionales. Según las cifras presentadas, esta estrategia permitió una reducción del 28 % en los homicidios en Cúcuta y más de 2.870 capturas relacionadas con delincuencia común.

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La propuesta de Iván Cepeda contempla una política de seguridad humana integral con control territorial diferenciado para desarticular organizaciones criminales en Norte de Santander, atacando sus finanzas y economías ilícitas, entre ellas la extorsión, el narcotráfico, el sicariato, el secuestro y el lavado de activos.

Asimismo, plantea fortalecer las capacidades de inteligencia, investigación criminal y presencia efectiva del Estado en corredores estratégicos y zonas rurales. También propone reducir los índices de extorsión, secuestro y homicidio mediante estrategias de protección dirigidas especialmente a barrios populares, comerciantes y pequeños empresarios.

La iniciativa incluye el fortalecimiento de la justicia oportuna, las comisarías de familia y los mecanismos de resolución pacífica de conflictos, junto con la dignificación de la Fuerza Pública. Además, busca consolidar la inversión social contemplada en el Pacto Social para la Transformación Territorial, que prevé recursos por 6,27 billones de pesos para 124 proyectos, con el fin de garantizar una seguridad sostenible.

El candidato sostiene que no habrá negociación con actores armados que ataquen a la población civil, recluten menores de edad o ejerzan la extorsión. En su visión, la paz debe construirse a partir de la autoridad legítima del Estado, las oportunidades para los jóvenes y la justicia social en los territorios.

