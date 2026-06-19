Karol G se pronunció sobre las elecciones en Colombia: esto dijo

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, la cantante paisa Karol G utilizó sus redes sociales para invitar a los ciudadanos a participar en las elecciones del próximo 21 de junio, cuando el país elegirá al presidente para el periodo 2026-2030.

A través de una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, la artista hizo un llamado a ejercer el derecho al voto y destacó la importancia de la participación ciudadana en la construcción de la democracia.

“Este 21 de junio los colombianos tenemos una nueva oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto”, expresó la cantante, quien además advirtió sobre las consecuencias de la abstención electoral. “¿Qué pasa si no participamos? Alguien más termina decidiendo por nosotros”, señaló.

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La intérprete de éxitos como “TQG”, “Provenza” y “Si antes te hubiera conocido” aprovechó su amplio número de seguidores para promover una participación consciente e informada en la jornada electoral, sin manifestar apoyo por alguno de los candidatos en contienda.

En sus mensajes, Karol G insistió en que la democracia va más allá de expresar opiniones y requiere la participación activa de los ciudadanos. “La democracia no se construye solo con opiniones, se construye también con participación”, afirmó.

La artista también invitó a los votantes a reflexionar sobre la trascendencia de las decisiones que se toman en las urnas. “Las elecciones duran un día, las consecuencias duran años, así que tómate tu decisión muy en serio”, escribió.

Finalmente, hizo un llamado al respeto por las diferentes posturas políticas y a la convivencia democrática. “Vota con información, con libertad, vota con conciencia. Algo muy importante: respeta la opinión del otro. Al final todos queremos una Colombia mejor”, concluyó.

La publicación de Karol G se suma a las voces de diferentes personalidades del entretenimiento, el deporte y la cultura que han promovido la participación ciudadana de cara a una de las jornadas electorales más importantes del país en los últimos años.

Tomado de El Colombiano.

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