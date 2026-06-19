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Video de religiosas apoyando a Abelardo de la Espriella se vuelve viral en redes
"El sagrado corazón de Jesús bendiga a nuestro presidente", dijeron en el video.
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Video | Religiosas apoyando a Abelardo de la Espriella se vuelve viral en redes
Colprensa
Colprensa
Viernes, 19 de Junio de 2026

En redes sociales circula un video protagonizado por un grupo de religiosas que se convirtió en tendencia porque expresan públicamente su respaldo al candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella.

En los videos, las religiosas, quienes lucen gorras de la campaña de Abelardo, manifiestan su apoyo al aspirante mientras pronuncian la frase “firmes por la patria” y replican el saludo que De la Espriella suele utilizar en sus apariciones públicas, un gesto similar al saludo militar.

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"El sagrado corazón de Jesús bendiga a nuestro presidente. Amén. Amén”, también expresaron las religiosa en el video.

La grabación generó diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos destacaron la manifestación de apoyo al candidato, otros cuestionaron la participación de integrantes de comunidades religiosas en actividades relacionadas con la contienda electoral.

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