Video de religiosas apoyando a Abelardo de la Espriella se vuelve viral en redes

En redes sociales circula un video protagonizado por un grupo de religiosas que se convirtió en tendencia porque expresan públicamente su respaldo al candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella.

En los videos, las religiosas, quienes lucen gorras de la campaña de Abelardo, manifiestan su apoyo al aspirante mientras pronuncian la frase “firmes por la patria” y replican el saludo que De la Espriella suele utilizar en sus apariciones públicas, un gesto similar al saludo militar.

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