FIFA Fan Festival supera los dos millones de asistentes en su primera fase

El FIFA Fan Festival se consolidó como el epicentro de la fiebre mundialista en Norteamérica al superar los dos millones de asistentes durante la primera ronda de partidos con un registro exacto de 1.992.302 personas que acudieron a los 13 escenarios distribuidos en Canadá, Estados Unidos y México.



Las sedes mexicanas concentraron la mayor afluencia. Ciudad de México acumuló 527.100 aficionados, Monterrey 244.710 y Guadalajara 218.424, sumando casi un millón de visitantes entre las tres. El 11 de junio, día inaugural, el Zócalo capitalino registró lleno total para ver el debut triunfal de la selección anfitriona, replicando ambientes multitudinarios en las otras dos ciudades del país.



"El FIFA Fan Festival ha sido una parte fundamental de nuestra propuesta para los aficionados, y nos complace ver la acogida que ha tenido hasta ahora. El objetivo era crear espacios en los países anfitriones donde residentes y aficionados de todo el planeta pudieran reunirse para disfrutar del Mundial, así como ofrecer espectáculos y propuestas culturales propias de cada ciudad. La fantástica respuesta que hemos recibido es un reconocimiento a la visión y al compromiso de las ciudades sede, y esperamos dar la bienvenida a millones de aficionados más en las próximas semanas", expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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La euforia se había encendido un día antes con el Countdown Concert simultáneo en Ciudad de México, Los Ángeles y Toronto. En la ciudad canadiense, el Fan Festival congregó a los asistentes que vieron las actuaciones de Bryan Adams, The Beaches, Nora Fatehi con Sanjoy, Vegedream y la colaboración entre AHI y Wyclef Jean.



El 12 de junio, recintos de Canadá y Estados Unidos también operaron al límite de su capacidad coincidiendo con los triunfos de sus selecciones. En días posteriores, Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Miami y Vancouver sumaron grandes afluencias con propuestas culturales distintivas. Las actuaciones de Luis Fonsi en Filadelfia, Pitbull en Miami, Jessie Reyez en Vancouver y Summer Walker en Atlanta despertaron enorme interés.



La combinación de conciertos, actividades especiales y retransmisiones en vivo en pantallas gigantes promete elevar la experiencia en las próximas semanas, con artistas como Ludacris, Killer Mike, CeeLo Green y Davido en Atlanta, además de Mötley Crüe, The All-American Rejects, Flo Rida, Ashanti, Ja Rule y The Chainsmokers en otras sedes.

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