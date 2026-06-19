Prohíben el uso de drones en Colombia durante la jornada electoral del 21 de junio

La Aeronáutica Civil informó que el próximo domingo 21 de junio habrá restricción temporal en las operaciones de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS), también conocidos como drones en categoría abierta y aplicable para todo el territorio nacional.



La autoridad aeronáutica aseguró que esta determinación se tomó como medida para fortalecer la seguridad operacional y contribuir al normal desarrollo de la jornada electoral.

Lea: El Aro y La Granja: la investigación que lleva a Uribe a responder ante la Fiscalía casi 30 años después

La suspensión para el pilotaje de ese tipo de aeronaves estará vigente desde las 00:00 hasta las 23:59 horas del domingo y busca prevenir riesgos para el orden público, evitar interferencias con las operaciones aéreas institucionales y facilitar el despliegue de dispositivos de seguridad.



La Aerocivil también detalló que la restricción no aplica para los explotadores de las UAS debidamente certificados y autorizados para operar en categoría específica, quienes podrían realizar sus actividades conforme a las autorizaciones otorgadas.



“La entidad invita a todos los operadores y pilotos de drones a acatar esta disposición y recuerda que el incumplimiento de la medida podrá dar lugar a las acciones administrativas y sancionatorias previstas en la normativa aeronáutica vigente”, precisó la Aerocivil.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion