Autoridades dan mensaje de seguridad a la ciudadanía en el inicio de la jornada

En el marco del inicio de la jornada electoral, las autoridades entregaron una serie de recomendaciones a la ciudadanía con el fin de garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral.



Así lo manifestó el director de la Policía, general William Rincón, quien reiteró que a través del Plan Democracia, la Fuerza Pública y autoridades electorales garantizarán la seguridad para todos los votantes.



“A todos nuestros nuestros policías que hoy acompañan a los colombianos en los puestos de votación en el marco del Plan Democracia les reitero una instrucción clara y cercana: garantizar que esta jornada se viva con tranquilidad, transparencia y respeto por la ley”, manifestó el oficial.



El general Rincón también recordó a la ciudadanía que el voto es secreto, por lo cual acciones como tomar fotografías, grabar videos o realizar cualquier registro audiovisual dentro del cubículo de votación está totalmente prohibida.



Desde las 7 de la mañana las autoridades, junto con distintas instancias del Gobierno, lideraron el primer seguimiento nacional a la jornada electoral. A través de este Puesto de Mando Unificado (PMU) se realiza el monitoreo permanente a los 32 departamentos con el objetivo de verificar el normal desarrollo de las votaciones.

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Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la Fuerza Pública ha desplegado más de 408 mil hombres en todo el territorio nacional, y de este total 248 mil están enfocados directamente en el Plan Democracia.



“La Fuerza Pública no solamente es aquella capacidad de proteger a nuestro pueblo colombiano, sino que también es ese pilar en el cual se fundamenta la democracia, su particularidad de neutralidad e imparcialidad, del no voto, le da esa garantía para que esta fiesta electoral se puede desarrollar con total libertad”, indicó Sánchez.



El jefe de la cartera de Defensa enfatizó en que la jornada electoral no termina a las 4 de la tarde, sino cuando se confirmen los resultados a través del escrutinio, por lo que las acciones de las autoridades continuarán hasta ese momento.



El Ministro extendió un llamado a la ciudadanía a acatar las normas con el fin de minimizar cualquier novedad que se pueda presentar durante la jornada electoral

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