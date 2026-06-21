La decisión que se toma hoy no es cualquiera: Petro ya votó en la segunda vuelta presidencial

El presidente Gustavo Petro ejerció su derecho al voto este domingo en el marco de la segunda vuelta presidencial e hizo un llamado a los colombianos para que participen activamente en la jornada democrática.

Previamente, durante la instalación oficial de las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República 2026, el jefe de Estado invitó a los ciudadanos a acudir a las urnas, pese a las dificultades geográficas o logísticas que puedan enfrentar en distintas regiones del país.

El mandatario aseguró que la decisión que se toma este domingo es fundamental para el futuro de Colombia y de las familias colombianas, al tiempo que destacó la importancia de la participación ciudadana en las urnas.

Asimismo, Petro pidió a los electores cuidar el voto y contribuir al desarrollo de una jornada en calma.

“La máxima tranquilidad y sabiduría”, manifestó el presidente al referirse al comportamiento que espera de la ciudadanía durante las elecciones.La segunda vuelta presidencial se desarrolla en todo el territorio nacional bajo medidas especiales de seguridad y con el acompañamiento de las autoridades electorales, que monitorean el normal desarrollo de la jornada.

"No seré un viejo cansón", prometió este domingo el presidente, Gustavo Petro, una vez se marche el 7 de agosto de la Casa de Nariño, en su mensaje al país luego de depositar su voto en el puesto número uno designado por la Registraduría para que el mandatario, los altos funcionarios y los ex presidentes voten.



"No creo que vuelva a ser candidato en ninguna elección. Esta es la última que protagonizo aquí ya como Jefe de Estado. Espero que sea decisiva, no seré un viejo cansón", advirtió el mandatario, junto a dos de sus hijas, Antonella y Sofía.

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El mandatario avisó que su administración está lista para iniciar el empalme con quien resulte elegido en la jornada electoral de hoy, entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.



"Nosotros podemos entregar prácticamente el Gobierno a partir de hoy, si quiere la persona que gane libremente por el pueblo de Colombia empezar el empalme, comenzamos", puntualizó el Jefe de Estado, al sostener que como lo prometió no estará en el poder más allá del 7 de agosto.



"El primer hecho que hay que validar hoy es que el Presidente de Colombia no se pasa ni un segundo después del mandato que le dio su pueblo. Obedezco a mi pueblo. Muchas informaciones se dieron en estos cuatro años acerca de dictaduras. Extraño dictador el que entrega su mandato. Extraño dictador, el que no ha cogido un solo preso político. A nadie preso de conciencia. No se ha perseguido a nadie por sus opiniones, maneras de pensar, maneras de creer religiosas o de otra especie cultural, de étnicas, de género, de expresión sexual libre", apuntó el mandatario.



Durante la apertura de la votación, Petro avisó que para él el resultado del conteo de votos que se dará esta tarde, por parte de la Registraduría para dar cuenta de la elección de su sucesor, será información, puesto que los resultados oficiales que asumirá será los del escrutinio.



Petro, quien cuestionó los resultados de la primera vuelta, volvió hoy a generar dudas sobre el sistema electoral, al señalar que se retiraron para esta elección dos "sellos algorítmicos", de los que dijo se "llaman la estampilla del tiempo y el candado de seguridad, eso en palabras más simples significa que cualquier formulario E-14 puede ser cambiado a voluntad en cualquier momento aún después de subirlo en la página".



Ante esta nueva duda, el mandatario pidió a la ciudadanía redoblar la vigilancia sobre las votaciones, "por eso los testigos digitales tienen, hombres y mujeres, la misión de cuidar que ningún formulario E-14 no exprese lo que dijo la mesa y no se cambie en el tiempo hasta el final de los escrutinios", sostuvo.