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Abren las urnas en Cúcuta: así transcurre la jornada de segunda vuelta presidencial
Desde las 8:00 de la mañana quedaron habilitados los puestos de votación en la capital nortesantandereana. Las autoridades mantienen dispositivos de seguridad y se espera una alta participación ciudadana.
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Apertura de urnas -Elecciones 2026
La opinión
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Domingo, 21 de Junio de 2026

Con un llamado a la participación ciudadana y al respeto por la democracia, las autoridades locales y departamentales dieron apertura este domingo a la jornada de segunda vuelta presidencial en Cúcuta.

El acto protocolario se llevó a cabo en el Colegio Salesiano Don Bosco, uno de los principales puestos de votación de la capital nortesantandereana, donde hicieron presencia representantes de la Registraduría, la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta, la Fuerza Pública y demás autoridades encargadas de garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

Durante la apertura, las autoridades destacaron el despliegue de seguridad dispuesto para la jornada e invitaron a los ciudadanos a acudir masivamente a las urnas para ejercer su derecho al voto.

Lea aquí: En segunda vuelta hay mucho en juego para Colombia

Tras la instalación oficial, las mesas de votación comenzaron a recibir a los primeros electores. En diferentes puestos de la ciudad se observó un flujo constante de ciudadanos desde las primeras horas de la mañana, aunque sin mayores congestiones.

La Fuerza Pública mantiene presencia en los puntos de votación y corredores viales estratégicos de Cúcuta y Norte de Santander, mientras los organismos electorales realizan seguimiento permanente al desarrollo de la jornada.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 4:00 de la tarde, cuando iniciará el proceso de conteo de votos para definir quién será el próximo presidente de Colombia.

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