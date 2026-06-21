Expresidente Álvaro Uribe votó y reiteró su apoyo a Abelardo de la Espriella

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ejerció este domingo su derecho al voto en Rionegro, Antioquia, durante la segunda vuelta presidencial.

Tras depositar el sufragio en la urna, destacó la relevancia de la jornada electoral y aseguró que la decisión de los colombianos es entre dos modelos de país.

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Asimismo, reafirmó su respaldo a la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

““Esta es una elección muy importante porque, de un lado, tenemos la posibilidad de un país con libertades democráticas y bienestar social, y del otro lado, la consolidación de la sucursal chavista”, resaltó Uribe.