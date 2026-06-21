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Expresidente Álvaro Uribe votó y reiteró su apoyo a Abelardo de la Espriella
Desde Rionegro, Antioquia, el exmandatario hizo un llamado a participar en las elecciones y aseguró que la segunda vuelta enfrenta dos visiones distintas de país.
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cesarmuñoz
Expresidente Álvaro Uribe Vélez/Foto cortesía
La opinión
La Opinión
Domingo, 21 de Junio de 2026

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ejerció este domingo su derecho al voto en Rionegro, Antioquia, durante la segunda vuelta presidencial.

Tras depositar el sufragio en la urna, destacó la relevancia de la jornada electoral y aseguró que la decisión de los colombianos es entre dos modelos de país.

Lea aquí: Abelardo de la Espriella ya votó en Barranquilla en la segunda vuelta presidencial

 Asimismo, reafirmó su respaldo a la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

““Esta es una elección muy importante porque, de un lado, tenemos la posibilidad de un país con libertades democráticas y bienestar social, y del otro lado, la consolidación de la sucursal chavista”, resaltó Uribe.

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