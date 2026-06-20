Registraduría estima resultados de elecciones dos horas después del cierre de urnas

Con la mirada puesta en quién ganará la carrera hacia la Casa de Nariño, el país se prepara para una jornada de elecciones muy distinta a la de otros países, en la cual el resultado podría conocerse antes de que caiga la tarde, según lo confirmaron la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, CNE.

Teniendo en cuenta que las urnas abrirán a las 8:00 a.m. y cerrarán a las 4:00 p.m. en todo el territorio nacional, el registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó que la entidad espera entregar un preconteo consolidado con resultados concluyentes cerca de dos horas después del cierre de las mesas de votación, es decir, alrededor de las 6:00 p.m.

Cabe recordar que, para esta segunda vuelta, se mantiene el censo electoral de poco más de 41 millones de ciudadanos habilitados, lo que representa un incremento importante frente a los cerca de 24 millones de sufragantes que se presentaron en la primera vuelta. En el exterior, alrededor de 1,45 millones de colombianos podrán votar en 67 países, a través de 116 consulados y más de 3.600 mesas dispuestas para la jornada.

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Al anuncio de Penagos, se sumó el del presidente del CNE, Cristian Quiroz, quien aseguró que los resultados de este domingo se conocerán incluso más rápido que los de la primera vuelta, celebrada el pasado 31 de mayo, cuando bastó poco menos de una hora desde el cierre de urnas para tener resultados concluyentes.

Tanto Penagos como Quiroz coincidieron destacaron el respaldo internacional que tendrán estas votaciones, debido a que contarán con la misión de observación más grande en la historia del país, que incluye más de 15.000 personas y más de 2.500 invitados internacionales encargados de hacer seguimiento al proceso, junto con los testigos electorales locales y los organismos nacionales de control.

Finalmente, Penagos pidió confiar en el trabajo de la entidad y reconocer los resultados que arroje la jornada, que estarán respaldados por un proceso que, según dijo, ha sido riguroso de principio a fin. Con el cierre de las mesas a las 4:00 p.m. y un preconteo proyectado para dos horas después, los colombianos podrían conocer el nombre de su nuevo Presidente antes de que llegue la noche.

Tomado de La República.

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