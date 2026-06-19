Todo listo para las elecciones: así será el operativo de seguridad en Norte de Santander

Norte de Santander ya está listo para la próxima jornada electoral que se desarrollará este domingo 21 de junio. El Ejército Nacional confirmó que más de 11.000 hombres y mujeres estarán desplegados en el departamento para garantizar la seguridad durante la segunda vuelta presidencial.

El comandante de la Segunda División del Ejército, general Néstor Lorenzo Fabián, aseguró que todas las capacidades humanas y tecnológicas de la institución fueron puestas a disposición del Plan Democracia, con la participación de la Brigada 30, la Fuerza de Tarea Vulcano, la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 3 y la Quinta Brigada.

Según el oficial, las tropas ya ingresaron a la fase final del operativo y comenzaron a ocupar los puestos de votación 48 horas antes de la jornada electoral, tal como lo establece el Plan Democracia del Ministerio de Defensa.

"Ya nos encontramos desplegados en todo el territorio y también en el municipio de González, en el sur del Cesar, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y del material electoral", explicó.

Lea aquí: Fajardo pide a Cepeda y De la Espriella evitar que Colombia dé “el paso hacia la destrucción”

Asimismo, indicó que existe coordinación permanente con la Registraduría Nacional y que ya fueron activados los Puestos de Mando Unificado (PMU) a nivel nacional, regional y local para monitorear cualquier situación que pueda afectar el desarrollo de las elecciones.

Catatumbo y la frontera, entre las zonas priorizadas

El general señaló que una de las principales prioridades de seguridad será la subregión del Catatumbo, debido a las confrontaciones entre grupos armados ilegales registradas en los últimos meses.

También se mantienen bajo vigilancia sectores donde se presentaron incidentes en procesos electorales anteriores, como la vereda La Angalia, donde se reportó la destrucción de formularios electorales.

A esto se suma un operativo especial en los 424 kilómetros de frontera con Venezuela y los cuatro pasos fronterizos habilitados, donde el Ejército y la Policía reforzarán los controles para evitar cruces irregulares durante la jornada.

Preparados ante posibles alteraciones del orden público

Sobre las advertencias del Ministerio de Defensa relacionadas con posibles disturbios antes o después de las elecciones, el general aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía cuentan con protocolos para responder a cualquier situación.

Explicó que las manifestaciones están protegidas por la Constitución, pero advirtió que la Fuerza Pública actuará en caso de que se presenten hechos violentos o alteraciones del orden público.

Conozca: Petro rechaza alerta de EE.UU. sobre posibles disturbios por elecciones y pide no “asustar a los gringos”

Así será el despliegue en Cúcuta

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cúcuta anunció que desde el sábado los uniformados acompañarán la instalación y organización de los puestos de votación en el área metropolitana, fortaleciendo las medidas de vigilancia, prevención y control.

“Para esta jornada electoral se dispondrán 1.288 policías, quienes tendrán la responsabilidad de brindar seguridad en 127 puestos de votación bajo jurisdicción de la Policía Nacional, donde estarán habilitadas 2.551 mesas para más de 800.000 potenciales votantes”, explicó el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Mecuc.

El oficial agregó que el dispositivo institucional contará con apoyo de capacidades aéreas y tecnológicas, entre ellas drones, motocicletas y vehículos, además de personal de las diferentes especialidades del servicio de Policía.

Finalmente, las autoridades invitaron a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto de manera tranquila y masiva, acatando las recomendaciones y denunciando cualquier hecho que pueda afectar la transparencia, la seguridad o el normal desarrollo de la jornada electoral.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .