Tribunal Superior de Bogotá niega tutela contra uso de símbolos patrios en campaña de Abelardo de la Espriella

El Tribunal Superior de Bogotá negó una nueva tutela que pretendía impedir que el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella pudiera usar símbolos patrios dentro de su campaña electoral.

La tutela indicaba que el uso de palabras, imágenes, colores y otros elementos visuales que de la Espriella usó en su campaña podían hacer que la gente confundiera su candidatura con el propio Estado, como si fueran lo mismo. Por eso pidió que un juez interviniera de inmediato para frenar esa situación.



Al estudiar el caso, el Tribunal concluyó que no hay evidencias sobre posibles violaciones de derechos fundamentales que justificaran la intervención de un juez. Ya que es el Consejo Nacional Electoral el que debe determinar, dentro del procedimiento administrativo que actualmente adelanta, si existió o no alguna infracción relacionada con el uso de símbolos patrios, propaganda electoral o elementos asociados a la Fuerza Pública.

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El Tribunal explicó que la tutela no puede sustituir los mecanismos ordinarios previstos por la ley cuando estos se encuentran en curso. Y tuvo en cuenta también que las medidas solicitadas buscaban la suspensión inmediata de actividades y contenidos de campaña correspondientes a una etapa electoral específica que ya había concluido al momento de adoptarse la decisión judicial.



Esta es la segunda decisión judicial que se conoce al respecto. La semana pasada, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a De la Espriella y a su fórmula, José Manuel Restrepo, retirar de su propaganda la bandera, el escudo y las expresiones "firmes por la Patria" y "defensores de la Patria".



El magistrado Rafael Chavarro Poveda sostuvo que atar una candidatura a los emblemas patrios podría hacer creer que quien no la respalda actúa contra los intereses del país. De la Espriella anunció que no acataría la decisión y que se defendería por la vía jurídica.



La orden no se sostuvo. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia suspendió la medida del Tribunal y le permitió a de la Espriella seguir usando la bandera, los colores nacionales y sus consignas mientras estudia de fondo el tema.

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