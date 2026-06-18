Tribunal estudiará demanda contra Abelardo de la Espriella, pero no suspende su candidatura

El Tribunal Superior de Bogotá admitió una tutela que pide tumbar la candidatura del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella porque la doble nacionalidad que ostenta le impediría ser presidente de la República.



La tutela fue radicada en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Registraduría Nacional. Sin embargo, el alto tribunal no acogió una medida cautelar que pedía suspender en 24 horas su inscripción como candidato, lo que habría afectado las elecciones de este domingo.



“Ordenar al Consejo Nacional Electoral que, en el término improrrogable de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, suspenda provisionalmente los efectos jurídicos de la inscripción de candidatura del ciudadano Abelardo Gabriel de la Espriella para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026”.

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En su decisión, el Tribunal argumentó que en este momento no se puede tomar una decisión de ese calibre sin recolectar las pruebas necesarias. Por lo que ordenó recabarlas.



Sumado a esta, la campaña de la Espriella ha tenido que enfrentar varias batallas jurídicas. La más visible empezó por la camiseta de la Selección Colombia. El ciudadano Wilmar Bocanegra presentó una tutela porque de la Espriella y su movimiento usaban la prenda en actos de campaña, lo que, a su juicio, asociaba un símbolo de todos con una sola candidatura. Un juzgado le dio la razón de forma provisional y prohibió el uso. Pero unos días después, otro juez revocó esa decisión.



El segundo asalto fue por el uso de los símbolos patrios en su campaña y publicidad. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a de la Espriella y a su fórmula, José Manuel Restrepo, retirar de su propaganda la bandera, el escudo y las expresiones "firmes por la Patria" y "defensores de la Patria". La orden tampoco duró. La Corte Suprema de Justicia la tumbó por vicios de trámite.

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