La mirada de los sobrevivientes, el rastro del atentado contra el comando de Policía de Norte de Santander

Debajo de las numerosas heridas que le han dado una nueva apariencia al rostro del patrullero Billy Molina Peláez se esconde un carácter fortalecido tras el violento atentado con explosivos contra el comando del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor).

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El quindiano se prepara para volver a casa luego de pasar poco menos de 14 meses en la región. Antes de partir, quiso hacer una sentida visita a la que fue su vivienda durante ese tiempo: el bloque de alojamientos del comando, donde, según sus palabras, "murió una parte de él".

Con un nudo en la garganta, unas gafas protegiendo sus lastimados ojos, vendajes en la frente y decenas de lesiones en el rostro, el patrullero regresó, tres días después, al lugar donde estuvo a pocos metros de perder la vida.

“Por allá me sacaron”, dijo Molina mientras señalaba con la mirada la entrada principal del bloque, pese a que los escombros bloqueaban parte de su visión.

Esa pequeña litera fue su refugio durante meses. Allí descansaba cada noche, sin imaginar que, en la madrugada del sábado, 1 de agosto, del cielo caerían explosivos sobre el lugar.

Entre los uniformados de la Denor predominaba la sensación de seguridad. Nadie creía que el comando pudiera convertirse en objetivo de un ataque de esa magnitud.

“Por ser una zona céntrica, tranquila y residencial, uno ni sospechaba que se atrevieran a atacarnos así”, relató una uniformada que también estuvo presente durante aquella fatídica madrugada.

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"Papá, que Dios te haya bendecido"

A casi 800 kilómetros de su familia y de su tierra natal, Molina terminó su jornada laboral el viernes 31 de julio. Como era costumbre, se despidió de sus seres queridos.

“Papá, que Dios te haya bendecido el día de hoy”, le dijo su hijo, sin imaginar que pocas horas después se desataría la tragedia.

Mientras dormía junto a sus compañeros, el reloj marcó las 3:19 de la madrugada del sábado.

“Cuando escuchamos el primer estallido, lo primero que se le viene a uno a la cabeza es: Nos están atacando y puedo morir”, recordó.

En medio del desespero y la adrenalina, todos despertaron en la habitación donde había dos literas. Lo primero que intentaron fue buscar refugio. Trataron de esconderse debajo de las camas, pero no lo lograron. Finalmente, se acomodaron en la litera inferior, pegados a la pared.

“¿Qué está pasando?”, gritó uno de ellos tras la explosión.

-Pues nos están atacando. Nos van a matar. Salgamos- recuerda Molina que respondió en medio de la tensión.

Cuando intentaban salir escucharon un segundo estallido. Las paredes comenzaron a colapsar y bloquearon la salida. Las esquirlas, el aturdimiento causado por la onda expansiva y los escombros los mantuvieron atrapados durante varios minutos.

Sus compañeros acudieron al rescate y lograron sacarlos hasta un pasillo al aire libre. Allí, el azul oscuro del cielo estaba cubierto por una cortina de humo y las llamas que salían de las instalaciones destruidas.

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