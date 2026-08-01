¿Murió o lo mataron? Misteriosa muerte de agricultor en Ábrego

El cadáver de José del Rosario Arias Cárdenas fue abandonado en el casco urbano de Ábrego, luego de que falleciera en extrañas circunstancias.

Hasta el momento, la causa de su muerte es desconocida. Sin embargo, las autoridades investigan unos hematomas que presentaba en la parte trasera de la cabeza y no descartan que estos hayan sido la causa del fallecimiento.

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El cadáver fue hallado en las primeras horas de ayer por integrantes de la comunidad, quienes lo encontraron tendido sobre el suelo. Como no presentaba heridas visibles ni había rastros de sangre, inicialmente pensaron que estaba dormido. No obstante, al acercarse confirmaron que ya no tenía signos vitales.

El caso fue reportado a las autoridades bajo la sospecha de que se tratara de una muerte natural. Sin embargo, esta hipótesis perdió fuerza cuando las autoridades detectaron las acumulaciones de sangre bajo la piel en la parte posterior de la cabeza del hombre de 53 años, conocido cariñosamente como Roso.

Los habitantes aseguraron que no observaron ningún hecho violento en el lugar, por lo que se presume que el campesino habría fallecido en otro sitio, presuntamente tras recibir un golpe en la cabeza, y posteriormente su cuerpo fue abandonado donde fue encontrado. El caso quedó en manos de las autoridades.

“Hasta el momento no tenemos ninguna hipótesis clara, aunque hemos logrado establecer que esta persona fue abandonada allí después de que se causara su deceso. Se están analizando cámaras de seguridad y ubicando familiares para establecer alguna hipótesis respecto a los hechos”, señaló el coronel Fabio Espinel, comandante del Segundo Distrito de Policía de Ocaña.

La comunidad identificó a la víctima como un agricultor del municipio y manifestó desconocer cómo ocurrieron los hechos. Las autoridades también buscan contactar a sus familiares y allegados para establecer si el hombre había recibido amenazas o tenía conflictos previos que puedan contribuir al esclarecimiento.

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