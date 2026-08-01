Del toche al Rey Momo: un desfile donde Colombia se encontró en la Feria de Cúcuta

Las aves que sobrevuelan los cielos de Cúcuta y habitan en sus ríos, humedales y zonas verdes se convirtieron este viernes en las grandes protagonistas del desfile de carrozas y comparsas de la Feria de Cúcuta ¡Qué Belleza, Mano!, una jornada que transformó la avenida Los Libertadores y El Malecón en un escenario donde confluyeron la identidad regional, el folclor colombiano y miles de espectadores que durante más de seis horas acompañaron el recorrido.
Desde mucho antes del inicio del desfile, familias completas comenzaron a ocupar las graderías y los andenes a lo largo de los cerca de tres kilómetros comprendidos entre el puente Benito Hernández, en el barrio San Rafael, y el puente Arnulfo Briceño. Ni la espera ni el calor propio de la ciudad disminuyeron el entusiasmo de quienes llegaron con banderas, sombreros, cámaras y la expectativa de ver el evento más esperado de la segunda jornada de los actos centrales de la feria.
Lea aquí: Entre motores y nostalgia, Cúcuta dio inicio a los actos centrales de su Feria ¡Qué Belleza, Mano!
Con el paso de las primeras carrozas quedó claro que la edición de este año quiso mostrar una faceta distinta de la ciudad. Más allá de sus altas temperaturas, su tradición gastronómica y el carácter acogedor de sus habitantes, la organización decidió rendir homenaje a la riqueza natural que alberga la capital nortesantandereana.
Las estructuras móviles se transformaron en enormes representaciones del toche, el azulejo, los loritos carisucios, las garzas blancas, el halcón peregrino y otras especies que hacen parte del paisaje cotidiano de Cúcuta. Cada carroza recreó el colorido de estas aves mediante esculturas, flores, telas, iluminación y figuras elaboradas por artistas locales, convirtiendo la biodiversidad en el eje temático del desfile.
Las reinas que encabezaban las carrozas saludaban continuamente a los asistentes, mientras los bailarines respondían a los aplausos con nuevas coreografías. El ambiente se hizo aún más festivo gracias a la brisa del atardecer, que alivió la temperatura y permitió que miles de personas permanecieran en el lugar hasta entrada la noche.
Lea también: Concierto de la Esperanza vuelve a generar polémica por su costo de $4.437 millones
La convocatoria superó ampliamente la registrada durante el desfile de vehículos clásicos y antiguos realizado el jueves.
Aunque las graderías ofrecían espacios para permanecer sentados, era frecuente ver al público ponerse de pie cuando aparecía una nueva carroza. Los aplausos, las expresiones de admiración y los saludos se repitieron durante todo el recorrido, especialmente cuando desfilaban las candidatas, los grupos de danza y las comparsas invitadas.
Niños, jóvenes, adultos y personas mayores compartieron el recorrido en un ambiente familiar. A la celebración también se sumaron visitantes provenientes de municipios del área metropolitana, otras localidades de Norte de Santander y ciudadanos venezolanos que cruzaron la frontera desde San Antonio, Ureña, Rubio, Valencia y San Cristóbal para disfrutar de la programación ferial.
Lea además: Cofundador de Rappi aclara polémica por oferta laboral tras críticas en redes
Uno de los momentos más celebrados llegó con la participación de la delegación de Pasto. Su comparsa, reconocida por la expresividad de sus personajes, el trabajo artístico de sus vestuarios y la espontaneidad de sus presentaciones, despertó continuas muestras de admiración del público.
Los integrantes interactuaron de manera permanente con los espectadores, improvisaron pasos de baile y saludaron a quienes observaban desde las graderías, generando uno de los mayores niveles de conexión con los asistentes durante toda la jornada.
Al finalizar su participación, voceros de la delegación agradecieron la hospitalidad recibida en Cúcuta y destacaron el afecto con el que fueron acogidos por los espectadores.
Lea también: Petro entrega los primeros archivos desclasificados del DAS sobre el caso Jaime Garzón
La presencia del Carnaval de Barranquilla también aportó uno de los capítulos más llamativos del desfile. El Rey Momo y la actual reina del carnaval, Michelle Char Fernández, encabezaron una de las carrozas más fotografiadas de la tarde, acompañados por una monumental representación del toche, considerada una de las aves emblemáticas de Cúcuta.
Durante el recorrido, la soberana saludó de manera permanente al público mientras la delegación barranquillera mostraba parte de las manifestaciones culturales que han convertido su carnaval en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Los representantes de Barranquilla resaltaron la organización de la Feria de Cúcuta y expresaron su reconocimiento por el interés de la ciudad en fortalecer su identidad cultural y abrir espacios para el intercambio de expresiones artísticas de distintas regiones del país.
Otro de los momentos de mayor efervescencia llegó con la aparición de la tradicional danza del Diablo del Carnaval de Barranquilla. Sus integrantes recorrieron la avenida al ritmo de la música carnavalera sin detener sus bailes, despertando una respuesta inmediata entre los asistentes, muchos de los cuales terminaron siguiendo los pasos de la agrupación desde las graderías y los andenes.
Y ni que decir de las silletas de flores de Medellín que son los emblemas de la Feria de Las Flores, cuyos artesanos representaron verdaderas obra de arte sobre la capital nortesantandereana.
La jornada confirmó el crecimiento que ha experimentado la Feria de Cúcuta en esta edición. La variedad de las carrozas, la presencia de delegaciones nacionales, la apuesta por resaltar la riqueza ambiental del municipio y la masiva asistencia consolidaron uno de los eventos más concurridos de la programación.
Lea además: Consejo de Estado suspende resolución del Dapre sobre fines de semana y festivos
l concluir el desfile, el alcalde Jorge Acevedo agradeció el comportamiento de los asistentes durante las dos jornadas de desfiles realizadas en la ciudad y destacó la respuesta de los cucuteños y visitantes, quienes continuaron la celebración en los conciertos gratuitos programados por la administración municipal, prolongando la fiesta hasta la madrugada.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion