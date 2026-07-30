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Ana María Vesga será la ministra de Salud en el gobierno De la Espriella
Abogada, con maestría en Economía de la Salud y una reconocida capacidad para construir acuerdos y liderar transformaciones, dijo el presidente electo.
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crojas
Ana María Vesga será la ministra de Salud en el gobierno De la Espriella
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Jueves, 30 de Julio de 2026

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este jueves 30 de julio la designación de Ana María Vesga como la nueva ministra de Salud.

El anuncio se dio a través de la red social X, donde el mandatario entrante destacó que la abogada tendrá la misión de lideran un plan de choque para hacer frente a la completa situación del sistema de salud colombiano.

Además, subrayó que entre las prioridades de su trabajo estará la atención oportuna de los pacientes, fortalecer el abastecimiento de medicamentos y el saneamiento de las finanzas del sistema para dar mayor estabilidad al personal de salud.

Lea: Abelardo de la Espriella encabezará consejo de ministros y retiro espiritual antes de su posesión presidencial

En su carrera profesional, Vesga cuenta con una maestría en Economía de la Salud y ha basado de trayectoria en el sector

De igual manera, según el mensaje, la ministra tendrá que impulsar un modelo con mayor eficacia, transparencia y fortalecido en las regiones. Asimismo, combatir las corrupciones y las prácticas que según De la Espriella, han afectado el funcionamiento de este Ministerio

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