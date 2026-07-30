Consejo de Estado suspende resolución del Dapre sobre fines de semana y festivos

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional y urgente la resolución del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) que había declarado hábiles varios sábados, domingos y festivos entre el 11 de julio y el 2 de agosto de 2026, para adelantar procesos de contratación y actuaciones administrativas.



La resolución expedida por el Dapre había establecido como días hábiles los sábados 11, 18 y 25 de julio; los domingos 12, 19 y 26 de julio; el festivo del 20 de julio; y el 1 y 2 de agosto, con el fin de adelantar trámites precontractuales, contractuales, administrativos y presupuestales durante el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante.



La medida fue demandada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia), que solicitó la nulidad del acto administrativo, al considerar que desconocía normas laborales y de contratación pública.

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En gran medida, el Consejo encontró que la disposición de los servidores públicos durante los días que serían de descanso obligatorio podría no generar de forma automática el reconocimiento y pago de horas extras o días compensatorios establecidos en la ley.



También advirtió que los términos de los procedimientos de contratación pública están definidos por normas legales y reglamentarias, por lo que, en principio, no pueden ser modificados mediante una resolución administrativa.



Además, el despacho precisó que la transición entre un gobierno y otro es un hecho previsible dentro del orden constitucional, por lo que debía ser planeada con anticipación y no justificar cambios en las reglas que regulan los procesos de contratación estatal.



Aunque la resolución fue frenada, el Consejo de Estado precisó que la decisión corresponde únicamente a una medida cautelar y no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la misma.

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