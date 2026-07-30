Congreso estudiará nuevo proyecto de ley que busca revivir la jornada del Día sin IVA

Las Comisiones Económicas no solo serán el escenario de discusión de proyectos clave, como el Presupuesto y la reforma tributaria. En esta nueva legislatura también revivirán el debate sobre el Día sin IVA, iniciativa que ya fue radicada y con la que se busca volver a implementar la medida aplicada durante el gobierno de Iván Duque para reactivar la economía en medio de la pandemia.

El senador del Centro Democrático Christian Garcés impulsa esta medida en el Legislativo para convertirla en una política de Estado.

El nuevo proyecto faculta al gobierno para decretar hasta tres jornadas al año, en las que determinados bienes vendidos en establecimientos físicos y por comercio electrónico quedarían exentos del IVA.

Además, prioriza los productos fabricados o ensamblados en Colombia, o aquellos con un contenido nacional igual o superior a 50%.

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Los bienes que podrían acogerse a la exención son vestuario, complementos del vestuario y electrodomésticos. También estarían exentos los computadores y equipos de comunicaciones, elementos deportivos, juguetes y juegos, útiles escolares, así como bienes e insumos para el sector agropecuario, siempre que no superen los topes en UVT establecidos para cada categoría.

“Con esta medida, los comercios populares formales tendrán un gran impacto en sus ventas. Serán tres días de ventas masivas al año en los que estimularemos la producción nacional”, dijo Garcés.

El senador agregó que “las familias de bajos ingresos podrán acceder a estos productos de uso diario sin pagar IVA”.

Garcés también aseguró que el Centro Democrático ya había avanzado en esta iniciativa en 2024 junto a Miguel Uribe. “Ahora, con este nuevo Congreso, queremos dar el paso definitivo para materializarla”, dijo.

Cabe recordar que en 2024 el proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado. Sin embargo, Garcés explicó que “no llegó al estudio de la Corte Constitucional. Cuando el presidente Gustavo Petro lo objetó, se hundió en la Cámara de Representantes”.

Finalmente, el senador se mostró optimista frente al respaldo que podría recibir del Congreso en esta nueva legislatura. “Está claro que en 2024, aunque era el gobierno de Petro, contamos con el apoyo de la Cámara de Representantes y el Senado, que aprobaron el proyecto. Esperamos tener ese respaldo nuevamente”, concluyó.

El balance de los días sin IVA

Analistas y gremios como Fenalco han estimado que, en conjunto, las jornadas del Día sin IVA realizadas entre 2020 y 2024 generaron ventas promedio superiores a $8 billones por jornada. De ese total, cerca de 30% corresponde a bienes exentos y el otro 70% a bienes gravados que también se comercializan durante esas fechas.

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Esto ha representado un recaudo promedio de IVA cercano a $532.000 millones por jornada. De acuerdo con Fenalco, ese monto compensaría el costo fiscal directo de la exención del IVA, estimado en $148.333 millones por jornada, según cálculos de la Dian.

Cabe destacar que, de acuerdo con la Dian, el costo fiscal de estas jornadas se ve compensado por el incremento en el recaudo de otros impuestos, así como por el efecto del gravamen a los movimientos financieros (4x1.000) y del impuesto al consumo.

El proyecto de ley radicado también aclara que la realización de los días sin IVA no sería obligatoria, sino una facultad del gobierno de turno, que decidiría si decreta hasta tres jornadas al año, de acuerdo con las condiciones económicas y fiscales que atraviese el país.

Tomado de La República

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